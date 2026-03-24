ＷhatsApp新功能｜直接翻譯　支援繁簡﹑英、日、韓等21種語言

ＷhatsApp直接翻譯新功能 支援繁簡﹑英日韓等21種語言｜WhatsApp 在全球多個地區都有很多用家，光是在香港商業上聯繫，很多時候都要用中﹑英﹑日語交流。然而，語言障礙往往是溝通中最令人頭痛的難關。根據最新的開發動態顯示，WhatsApp 正為 iOS 平台研發一項重大更新，預計將提供多達 21 種語言的自動翻譯功能。



全自動翻譯：更直覺的對話體驗

回顧現有的 WhatsApp 翻譯機制，用戶若要了解外語訊息的內容，必須先長按該訊息，再從選單中手動選擇「翻譯」選項。雖然這種方式賦予了用戶自主權，決定哪些訊息需要翻譯，但對於需要頻繁往來的長篇對話而言，逐條訊息點擊的操作顯然過於繁瑣，甚至會中斷溝通的節奏。

在最新的 iOS 26.11.10.70 Beta 測試版本中，WhatsApp 正測試將這項流程簡化。未來，用戶可以在聊天室的資訊介面中發現一個全新的自動翻譯選項。開啟後，系統會要求用戶設定「來源語言」與「目標語言」，一旦設定完成，所有接收到的外語訊息將會即時顯示翻譯結果，無需再進行任何手動干預。這種「無縫銜接」的體驗，將大幅提升溝通效率，讓跨語言對話變得如同母語溝通般自然。

離線處理與端對端加密

將訊息傳送到第三方伺服器進行翻譯，往往存在資料外洩的風險。WhatsApp 今次的方案徹底解決了這個顧慮。這項自動翻譯功能將完全依賴 Apple 的系統級 API 在裝置本地（Local）進行處理，意味著訊息內容並不需要上傳到任何雲端平台或轉交予第三方機構。

21 種語言支援

根據目前流出的資訊，WhatsApp 計畫首階段支援 21 種主流語言。不過，用戶能享用的語言種類多寡，將直接取決於裝置所安裝的 iOS 版本。由於本地翻譯功能極度依賴 Apple 提供的語言包資源，較舊的 iOS 版本可能無法支援全部 21 種語言。

包括阿拉伯語、荷蘭語、英語（英國與美國）、法語（法國）、德語（德國）、印地語、印尼語、義大利語、日語、韓語、中文（簡體﹑繁體）、波蘭語、葡萄牙語（巴西）、俄語、西班牙語（西班牙）、泰語、烏克蘭語與越南語



隨著 Apple 在未來的 iOS 或 iPadOS 更新中加入更多語言支援，這些新選項亦會即時反映在 WhatsApp 的設定介面中。用戶在啟用功能後，若想對照原有的外語內容，依然可以透過長按訊息進入上下文選單（Context Menu），查看原始訊息或移除翻譯顯示。這種彈性的設計，讓用戶在享受便利之餘，亦能保留對原意解讀的準確性。

目前這項功能仍處於開發階段，開發團隊正不斷優化翻譯的精準度與反應速度。雖然暫時未有計畫將自動翻譯擴展至「頻道」（Channels）功能，但對於核心的聊天功能而言，這已經是一次劃時代的進步。隨著測試完成並正式向全球用戶推播，這項具備高私隱度、支援多達 21 種語言的自動翻譯工具，將徹底改寫 iPhone 用戶的全球通訊體驗。