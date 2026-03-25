Apple 今日（3月25日）推送了 iOS 26 的最新版本 — iOS 26.4。從Podcast升級、新emoji，到提高安全性的遭竊裝置保護，對於香港用家而言，這次更新涵蓋了日常社交、視聽娛樂以及健康管理等多個層面，絕對值得第一時間了解其精彩內容。



Podcast 邁向視覺化：HLS 技術打造高品質影片體驗

在 iOS 26.4 中，最驚喜的莫過於 Apple Podcasts 的重大進革。Apple 正式為 Podcast 加入了影片播放功能，並採用 HTTP Live Streaming（HLS）技術。這項技術的導入不僅讓創作者擁有更多的營收機會與控制權，更保證了用家在不同網絡環境下的觀影品質。

無論是用家身處 Wi-Fi 環境還是使用流動數據，HLS 都能確保影片播放流暢無阻。新功能支援在「觀看」與「監聽」模式之間無縫切換，用家甚至可以下載影片以便在離線時收看。此外，影片集數將完美整合至原有的推薦系統中，用家可以在「最新推薦」或各類別選單中，輕鬆發掘高品質的影片節目，讓聽覺饗宴延伸至視覺感官。

Apple Music ：AI 歌單與本地演唱會資訊

iOS 26.4 引入了名為「Playlist Playground」的 AI 功能（目前優先於美國地區推行），用家只需輸入簡單的文字描述、心情或感受，系統便會自動生成一份包含 25 首歌的專屬歌單。例如輸入「早晨咖啡音樂」或「70 年代經典」，AI 就會為你度身訂造旋律。用家還可以進一步透過文字指令調整歌單內容，並自定義封面與描述。

安全與系統全面強化：盜竊防護預設開啟

iOS 26.4 將「遭竊裝置防護」列為所有用家的預設開啟功能，不再需要手動加入。這項功能源於對過往犯罪手法的反制：賊人會先窺視受害者的密碼再行偷竊，隨後清空銀行戶口或關閉「Find My iPhone」。現在，存取密碼 App、Safari 購物或更改 Apple Account 等敏感操作，都必須經過 Face ID 或 Touch ID 驗證。部分操作更設有一小時的安全延遲，為用家爭取寶貴的反應時間。

8 款新 Emoji

在日常互動方面，iOS 26.4 帶來了 8 款全新的 Emoji 字符，包括長號、藏寶箱、扭曲臉孔、毛茸茸生物（大腳怪）、戰鬥煙霧、殺人鯨、山崩以及芭蕾舞者，並為部分動作角色加入了新的膚色選擇，讓溝通更加生動。

健康App升級

針對健康監測，健康 App 的睡眠分頁新增了平均就寢時間指標，讓用家更清晰地了解作息規律如何影響睡眠品質。而在主畫面與鎖定畫面上，全新的環境音樂小工具（Ambient Music Widget）則提供了睡眠、專注及健康等不同情境的內置背景音效。提醒事項 App 也加入緊急類別，帶有警報功能的提醒會被優先列出，確保用家不會錯過任何重要死線。