生暗瘡、粉刺與手機有關？外媒揭驚人真相　手機比馬桶髒10倍

當皮膚不好，生暗瘡、粉刺時，很多人以為是日常清潔不足，或身體熱氣所致，但有沒有想過可能或手機有關？由於聽電話時，手機螢幕有機會長期貼近面部皮膚，這個看似平常的動作，已成為導致皮膚敏感、毛孔堵塞甚至細菌感染的隱形元兇。



手機成細菌與油脂的溫床

其實皮膚界早已觀測到一種與使用手機習慣高度相關的皮膚問題。DrMediSpa 的首席醫療師兼創辦人 Dr Munir Somji 指出，手機每天都會接觸到我們的手部、手袋、化妝品以及無數細菌。隨着時間推移，手機表面會迅速累積大量的油脂、細菌和碎屑。當我們接聽電話並將螢幕壓向臉部時，特別是在臉頰和下顎線位置，這些積累的污垢就會轉移到皮膚上。

諮詢皮膚科醫生 Dr Derrick Phillips 亦在臨床觀察中發現了類似的案例，特別是在疫情期間，由於大眾使用手機的時間激增，不對稱的皮膚問題變得尤為普遍。他留意到部分病人的臉部單側會出現嚴重的暗瘡爆發，而這往往與他們慣常持機的一側吻合。雖然手機未必是暗瘡形成的唯一源頭，但對於本身皮膚較易出油或易生粉刺的人士而言，這無疑是一個嚴重的誘發因素。

螢幕上不只是塵埃這麼簡單

手機螢幕上的污染物遠比肉眼所見的塵埃更為複雜。Dr Somji 詳細解釋道，螢幕會積聚皮膚分泌的油脂、汗水、殘留的化妝品、灰塵，以及從手部傳播的日常細菌。Dr Phillips 引述相關研究指出，在手機上經常能發現金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）及表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis）等常見皮膚細菌，此外還有大量死皮細胞和環境碎屑。

考慮到我們查看手機的頻率與清潔手機的頻率不成正比，這種污染物的堆積幾乎是無可避免的。與其他日常用品不同，手機是少數會直接貼在面部，或被沾滿細菌的手觸摸後再接觸面部的物品，這為細菌轉移到皮膚創造了直接路徑。Dr Phillips 補充，除了細菌，手機產生的熱力、與皮膚的摩擦，以及通話時將手機緊貼臉部所形成的封閉環境，都會將皮脂和汗水鎖在毛孔內，營造出極易滋生暗瘡的環境。

每日清潔是關鍵：建立手機衞生習慣

針對注重皮膚健康的人士，解決方案其實相當直接：提升手機的衞生水平。Dr Somji 建議，理想情況下，手機應該每天清潔一次，特別是如果你經常需要將手機貼在臉上通話。即使是每天一次的簡單抹拭，也能有效減少油脂和細菌的堆積。在運動出汗後，或是化妝後使用過手機，更應加強警惕，因為這些情況會讓螢幕殘留更多有機物。

正確清潔方法：保護螢幕同時保護皮膚

清潔的方法與頻率同樣重要。Dr Somji 建議，最安全的方法是使用柔軟的微纖維布（Microfibre cloth），配合少量含酒精成分的螢幕清潔劑，或專為電子產品設計的消毒濕紙巾。這些產品經過特殊配方設計，能在消除細菌的同時，不留任何可能刺激皮膚的殘留物。

蘋果官方已發出警告，建議大家只需用微濕的無絨軟布擦拭即可，千萬不要手多亂用化學劑，否則愛機隨時變色！

Dr Phillips 則特別提醒，切勿使用強力的家用清潔劑，如漂白水或強效洗潔精。這些化學品可能會損壞螢幕塗層，甚至在螢幕上留下可能導致皮膚敏感的殘留物質。正確的做法是選擇電子產品專用清潔劑，避免直接將液體噴灑在機身上，並確保螢幕在再次使用前已完全乾透。