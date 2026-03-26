iPhone 20週年無緣真全面屏？動態島面積僅縮小　屏下技術受阻

眾所周知，初代iPhone於2007年1月正式發布。到2027年，蘋果將迎來其最具里程碑意義的時刻——20週年紀念版iPhone，這款機型被寄予厚望，被視為蘋果史上最重要的產品之一。



此前有傳聞稱，20週年版iPhone將採用夢幻的真全面屏形態，徹底消除屏幕上的任何挖孔或瀏海。然而最新的行業爆料指出，蘋果在屏下技術的研發道路上並不順利，預期的完美形態可能仍需等待。

根據博主定焦數碼的最新消息，20週年版iPhone大概率只能縮小動態島，而不是完全消失。（微博@定焦數碼）

此前預測的iPhone 20週年手機概念圖：

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根據博主定焦數碼的最新消息，20週年版iPhone大概率只能縮小動態島，而不是完全消失，這意味着蘋果距離實現真正的全面屏顯示，還有相當長的一段路要走。

目前在整個手機行業中，除了努比亞（Nubia）和紅魔等品牌，少有廠商大規模商用屏下攝像技術。這主要是因為在保證前置攝像頭成像質量的同時，還要兼顧屏幕顯示的細膩度，這在技術層面依然面臨巨大挑戰。

Nubia Z80 Ultra主打 6.85 吋 1.5K 真全面螢幕。（努比亞官網）

當前的手機屏幕像素密度PPI大約維持在400左右，這會直接影響屏幕的透光率。如果為了提高透光率而強行降低像素密度，屏幕在視覺上就會出現明顯的紗窗效應，嚴重影響用戶觀看體驗。

受限於物理特性，20週年版iPhone的前置攝像頭與Face ID組件依然需要通過屏幕開孔來實現。為了確保3D人臉識別的高精度與安全性，蘋果在短期內無法完全轉入屏下。

因此，追求極致視覺體驗的真全面屏iPhone，恐怕還需要更多時間來沉澱。對於期待2027年能看到科技跨越的用戶而言，縮小版的動態島或許是折中之後最務實的選擇。

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