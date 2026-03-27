WhatsApp新功能！終於可一機兩號　SD相前直接用Meta AI修圖退地

WhatsApp 2026 新功能｜WhatsApp 近期迎來了一系列重磅更新。當中最令廣大 iPhone 用家興奮的，莫過於終於實現了一機兩號功能；同時，藉著 Meta AI 的加持，用戶現在能直接在傳送照片前進行修圖。



iPhone 終於支援一機兩號

長期以來，不少香港打工仔為了區分工作與私人生活，往往被迫隨身攜帶兩部手機，或者依賴第三方應用的繁瑣操作來實現分身。現在，iOS 版 WhatsApp 終於跟隨 Android 的腳步，正式支援在同一部手機上同時登入兩組帳號。這項更新對需要頻繁切換身分的商務精英而言，無疑是最大的福音。

這項功能的設計非常直覺。用戶在設定中新增帳號後，可以在底部的分頁標籤中清楚看到目前的個人頭像，讓你隨時掌握自己正在以哪個身分發言，有效避免將給家人的訊息誤傳到工作群組的尷尬。這種無縫切換的體驗，不僅讓對話內容保持井然有序，更讓用戶能更專注於當下的事務處理。

傳相前直接 Meta AI 修圖

隨着 Meta AI 技術的深度整合，用戶在對話中傳送照片前，不再需要額外開啟修圖軟件進行預處理。現在，可以直接利用內建的 AI 功能，輕鬆移除相片中多餘的背景雜物，實現精準的退地效果。

智能寫作與貼圖建議

在文字溝通方面，AI 同樣扮演了得力的助手角色。全新的 AI 寫作協助功能可以根據對話上下文，為用戶提供適切的回覆建議草稿。最重要的是，這些建議是在完全保障對話隱私的前提下生成的，確保用戶既能快速回覆訊息，又無需擔心資料外洩。

此外，為了讓對話更具趣味性，WhatsApp 優化了貼圖的使用體驗。現在當您輸入表情符號時，系統會自動提供相關的貼圖建議。用戶只需點按一下，就能將原本單調的表情符號替換成更具視覺衝擊力的貼圖，讓您在對話中能更大膽、更真實地展現內心情感。

空間管理與跨平台轉移

隨著使用時間增長，照片和影片往往會佔用大量手機空間。WhatsApp 這次也推出了更細緻的儲存空間管理功能。用戶現在可以直接進入特定對話中尋找並刪除大型檔案，而無需刪除整個對話記錄。這種精確的清理方式，讓用戶能保留珍貴的文字回憶，同時釋放出寶貴的儲存空間。只需點按對話名稱並選擇「管理儲存空間」，即可選擇只清除肥大的影音檔案。

對於考慮「轉會」的用戶，現在 WhatsApp 已全面支援將對話記錄從 iOS 完美轉移至 Android。換手機的過程變得簡單直接，只需點按幾下，多年累積的照片、影片及對話紀錄就能安全「搬家」，徹底解決了用家在更換不同系統手機時的最大心理障礙。