App Store 爆笑大烏龍：網民盲搶下載變「朱咪咪」|Google 旗下的 AI 助手 Gemini 正式登陸香港的 App Store，不少用家聽到消息後都急不及待去下載試玩。不過大家可能太過興奮「發雞盲」，竟然鬧出一個超級搞笑的大烏龍！大量用家沒有看清楚名稱，瘋狂下載了一款名為「Gemimi」的山寨應用程式。網民更發揮幽默感，將這個串錯字的 App 戲稱為「朱咪咪」，這個搞笑意外甚至將它推上了香港區工具排行榜的第四位，排名一度超越 Chrome 和 WhatsApp，實在令人啼笑皆非。大家在搜尋熱門 AI 軟件時，真的要揉揉眼睛看清楚了。



識破開發商取巧招數：改名博大霧趁機上位

這款引發笑料的「Gemimi」，其實是由一間名為「Shanxi Yun Jie Tong」的開發商上架。說穿了這並不是甚麼高科技騙局，而是一種非常經典的「取巧」手法。開發商明顯是看準了這波 AI 熱潮，故意將應用程式名字改得與正版只差一個英文字母（M 與 N 的分別），企圖在搜尋結果中「博大霧」賺取點擊率。最惹笑的是，這種簡單的魚目混珠招數竟然在香港極度奏效，令一眾心急試玩新科技的用家紛紛中招，變相為「朱咪咪」貢獻了驚人的下載量。

下載 Gemini 實用貼士：看清開發者避開無謂花費

雖然這次事件搞笑成分居多，但大家在當成笑話看的同時，也要留意別白白送錢給這個取巧的開發商。因為這款山寨 App 其實沒有甚麼實質的 AI 功能，一打開就會彈出訂閱視窗，博取大家心急亂按來賺取年費。各位想玩真正 Gemini 的用家，下載前記得做一個簡單的動作：望一望「開發者名稱」。正版絕對是由「Google LLC」發行！如果不小心下載了「朱咪咪」，記得不要隨便利用 Face ID 或指紋授權付款，當笑話看過後將它刪除就可以了。