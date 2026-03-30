iOS 26.4電量測試｜比較6款iPhone　一款跌逾一小時電！升唔升好

iOS 26.4 電量測試｜新版本從 Podcast 升級、新 emoji，到提高安全性的遭竊裝置保護的功能都涵蓋。YouTube@iAppleBytes 亦針對 6 款升級了 iOS 26.4 的 iPhone 測試電池續航力。其中，有一款竟跌逾一小時電！那麼用家還應不應該更新呢？



iOS 26.4 更新重點

在 iOS 26.4 中，最驚喜的莫過於 Apple Podcasts 的重大進革。Apple 正式為 Podcast 加入了影片播放功能，並採用 HTTP Live Streaming（HLS）技術。這項技術的導入不僅讓創作者擁有更多的營收機會與控制權，更保證了用家在不同網絡環境下的觀影品質。

在日常互動方面，iOS 26.4 帶來了 8 款全新的 Emoji 字符，包括長號、藏寶箱、扭曲臉孔、毛茸茸生物（大腳怪）、戰鬥煙霧、殺人鯨、山崩以及芭蕾舞者，並為部分動作角色加入了新的膚色選擇，讓溝通更加生動。

iOS 26.4 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，6款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 26.4 版本下電池使用情況。

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測試發現，今次對部分的 iPhone 續航力影響非常大，特別是 iPhone 13 續航力跌逾一小時電。不過，iPhone 16 又因 iOS 26.4 更新增加了一個小時的續航力。用家可以留意自己使用的 iPhone 款式，再決定是否更新。