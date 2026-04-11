連續九日落雨！抽濕機﹑浴室寶　教你全方位家電乾衣對策

這種連綿不斷的陰雨，不僅讓街道變得濕滑，更讓家居環境陷入回南天的潮濕境地。地板滲水、牆身冒汗，最麻煩的莫過於洗好的衣服晾在露台幾天仍是濕漉漉，甚至散發出一陣陣難聞的悶臭霉味。在這種「晾極唔乾」的日子裡，單靠自然風乾顯然已不切實際，除了選對家電，掌握正確的乾衣技巧更是確保衣物清爽無異味的關鍵。



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抽濕機乾衣

相比起單一功能的乾衣機，抽濕機的優點在於其靈活性與節能性。對於連續九日的降雨，抽濕機不僅能乾衣，還能防止傢俬發霉。然而，很多人雖然開著抽濕機，卻發現乾衣效率極低，這往往是因為擺位與設定不當。

要發揮抽濕機的最大乾衣效能，建議採取「密閉式抽濕法」。將洗好的衣物集中掛在一個細小的房間或多用途房內，關緊門窗，並將抽濕機放置在衣物的正下方。由於濕氣通常聚集在低處，由下而上的乾爽氣流能更有效地帶走水分。如果空間有限，將抽濕機放在側邊並配合循環扇使用，能增加室內空氣對流，縮短乾衣時間。同時，切記不要將濕淋淋、仍在滴水的衣服直接掛在抽濕機上方，以免水滴滲入機件引起短路，甚至引發火災風險。

浴室寶：小空間的速乾利器

對於浴室有窗或安裝了天花式浴室寶的住戶來說，這無疑是雨天乾衣的秘密武器。浴室寶的優點在於能產生高溫暖風，並在封閉的浴室內形成強力對流。根據實際測試，天花式浴室寶的乾衣速度通常比窗口式快，部分高效型號能在三至四小時內將一機衣物完全烘乾。

然而，浴室寶的耗電量普遍較高。與功率約 300W 的熱泵式抽濕機相比，浴室寶的功率通常在 1100W 以上。因此，在連續九日的長期抗戰中，建議將浴室寶作為緊急速乾之用，例如急需穿著的制服或厚重毛巾。在使用時，應將厚衣物掛在靠近出風口的位置，而薄衫則掛在兩側。若浴室寶具備20分鐘涼風模式，建議在暖風烘乾後追加涼風，這有助於帶走餘熱，減少衣物產生悶臭味的機會。

洗衣乾衣機：懶人的極致方案

如果家中空間許可，一部高質素的洗衣乾衣機（俗稱「二合一」）是解決連日大雨最省心的選擇。現代的熱泵式乾衣技術能在較低溫度下烘乾衣物，有效保護纖維，減少縮水風險。

不過，在使用乾衣功能前，有一個關鍵步驟往往被忽略：加強脫水。在進入乾衣程序前，先進行一次額外的高速脫水，能有效減少衣物殘留的水分，進而縮短乾衣時間並節省電費。同時，為了防止衣物在乾衣桶內纏繞導致受熱不均，建議放入幾顆「乾衣球」。乾衣球能在滾動過程中撐開衣物間隙，增加熱風循環空間，令衣物更加蓬鬆乾爽。

乾衣擺位技巧：日本專家的「n字晾衫法」

除了依靠電器，晾衫的擺位亦是一門學問。在連日降雨期間，衣物之間必須保持至少一個拳頭的距離。如果掛得太密，空氣無法流通，細菌便會迅速繁殖產生霉味。

Weathernews提供的晾衫秘技圖解

在此推薦一種來自日本的「n字晾衫法」：將長身的衣物（如長裙、大褸）掛在衣架的兩側，而短身的衣物（如內衣、襪子）則掛在中間。這種排列方式能讓中間留出更大的空氣流動空間，形成氣流通道。當配合下方的抽濕機或側邊的風扇時，氣流能更順暢地穿透整排衣物。研究顯示，單純透過改變掛衫位置，就能縮短約三十分鐘的乾衣時間。對於厚重的牛仔褲，建議將其翻轉並以「筒狀」吊掛，讓風力直達口袋與內層，防止接縫處難乾發臭。