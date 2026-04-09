用濾水器就唔使煲水？搞清楚看濾水器類型　煲滾水不等於淨化

隨著大眾健康意識提升，家用淨水器（濾水器）在香港已成為不少家庭的必備家電。然而，一個困擾無數家庭的問題隨之而來：經過濾水器過濾後的水，到底應不應該煲滾再飲呢？



有人認為安裝濾水器後，水已經足夠乾淨，可以直接飲用，既省時又環保；但亦有傳統觀念堅持「水不煲滾不放心」，認為即便經過過濾，始終要煮沸殺菌才最安全。事實上，這取決於你家中的過濾技術、當區水質以及飲用人群。要解開這個迷思，必須從科學角度層層剖析。

拆解核心技術：濾水器能濾什麼？

要判斷過濾水是否需要煲滾，首先要弄清楚不同類型的濾水器到底能去除哪些雜質。市面上的產品五花八門，淨化能力差異極大，這直接決定了過濾水是否達到「直飲」標準。

第一道防線：前置過濾器與活性碳

前置過濾器通常安裝在水錶後，主要透過不鏽鋼網過濾泥沙、鐵鏽等大顆粒雜質，作用是保護家中的水管與後續電器。這類設備無法去除細菌、病毒或重金屬，因此過濾後的水必須煲滾。同樣地，簡單的活性碳濾芯主要功能是去除餘氯和異味，對於微生物的攔截能力有限，亦不建議直飲。

進階保護：超濾（Ultrafiltration, UF）技術

超濾膜的過濾精度約在 0.01 至 0.1 微米，能有效截留大部分細菌（如大腸桿菌）及懸浮物。理論上，經合格超濾設備處理後的水，微生物指標已大幅改善。然而，超濾膜無法有效去除溶解性的重金屬（如鉛、汞）或細小的有機污染物。如果居住在喉管老化的舊區，或者家中免疫力較低的人士（如長者、嬰幼兒），即便使用了超濾水，煲滾後飲用仍是較穩妥的選擇。

無論是否煲滾，淨水器的定期維護都是保證水質安全的關鍵（AI生成）

終極淨化：RO 逆滲透（Reverse Osmosis）技術

這是目前精度最高的家用淨水技術，其過濾精度高達 0.0001 微米，幾乎能完全去除水中的重金屬、細菌、病毒及礦物質，產出的水接近「純水」。這類濾水器通常設有儲水缸或即濾功能，其出水標準已達到國際公認的直飲水平。對於 RO 逆滲透水而言，煲滾在殺菌層面上已屬於「多此一舉」。

煲滾的核心作用：殺菌

很多人對煲滾有一種近乎萬能的誤解。事實上，將水煮沸至 100°C 的核心作用是殺滅細菌與病毒，這是最傳統的消毒方式。在過往依賴加氯消毒的年代，煲滾能有效解決自來水在運輸過程中因管道老化產生的微生物問題。

然而，必須強調的是，煲滾無法去除重金屬、農藥殘留或抗生素等化學污染物。如果水中含有鉛或鎘，無論你煲多少次，這些物質依然存在。相反，RO 逆滲透等技術的核心優勢在於去除了化學污染物。當水已經過高精度過濾，微生物指標已達標時，再次煲滾並不會讓水變得更純淨，反而可能因為重覆加熱而浪費能源。

當然，有兩種情況必須例外：一是濾水器長期未更換濾芯，導致濾膜累積大量雜質甚至滋生細菌，此時煲滾是最後的補救；二是濾水設備本身等級不足，無法攔截微生物，則必須煮沸。

將水煲滾，是利用高溫殺滅水中的病原微生物，但無法去除水中的重金屬、農藥殘留（AI生成）

結合香港的居住環境與水質情況，我們可以根據不同場景採取不同的對策：

家庭固定飲用： 如果家中安裝的是 RO 逆滲透濾水器，且有定期更換濾芯（RO 膜通常 1-2 年更換一次），則可以直接飲用，無需煲滾，尤其在炎炎夏日，直飲更為爽口。若是使用超濾或其他中等精度的濾水器，建議健康成年人可視乎水質直飲，但家中有長者或孕婦時，仍建議煲滾以確保萬無一失。

定期維護勝過煲滾： 無論你是否習慣煲滾，濾水器的維護才是水質安全的關鍵。濾芯長期不換，會變成污染物的堆積地，產生「二次污染」。按照說明書要求更換濾芯，並定期清洗出水口，比單純依賴煲滾更重要。