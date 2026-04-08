Apple聯乘Herschel推iPhone斜揹袋　AirTag都有專屬位置約售$470

目前，蘋果已在美國官網上架一款Herschel Cloudform iPhone斜揹袋，定價為59.95美元，約港幣470元。



公開資料顯示，Herschel是一家於2009年創立的加拿大潮流品牌，產品涵蓋揹包、旅行袋、行李箱等。

Herschel Cloudform iPhone斜揹袋，定價為59.95美元，約港幣470元。（Apple）

Apple突然上架，與潮流品牌Herschel聯乘的iPhone斜揹袋：

據蘋果官方介紹，該斜揹袋採用簡約設計，並以輕盈的襯墊面料製成，提供黑色、粉色雙版本。其配備拉鍊封口和可調節肩帶，可確保用戶的iPhone安全無虞。值的注意的是，其內置了襯墊插槽，可用於放置AirTag追蹤器。

去年底，蘋果曾與三宅一生聯合推出的全新配件iPhone Pocket，短帶款售價149.95美元、長帶款售價229.95美元。

據悉，iPhone Pocket以「一塊布料」的構想為設計靈感，採用一體式3D針織工藝，既能完全包覆iPhone，又能靈活擴展以收納日常小物。雖然遭到全網一致吐槽，但iPhone Pocket一經上架就在全球範圍內迅速售罄。

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