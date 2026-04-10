驚嚇！風筒突然噴火險燒傷頭皮　浴室用風筒禁忌：濕氣重易短路

洗澡後直接在浴室內吹乾頭髮，似乎是再自然不過的日常習慣，實際上可能將自己置於極大的家居安全風險之中。近日在安徽蚌埠發生的一宗驚人意外，一名女子在沐浴後如常在浴室吹髮，風筒卻突然傳出異響並噴出猛烈火光，隨即起火爆炸，現場濃煙密佈。



為何浴室吹頭風險倍增？

許多人存在一個觀念上的誤區，認為只要不直接將水噴灑在風筒上，或是確保插座遠離水源便是安全。然而，事實遠比想像中複雜。在沐浴之後，浴室內瀰漫的高溫水蒸氣才是真正的隱形殺手。當水氣細密地附著在插座表面或滲入風筒內部，由於絕大部分家用風筒並不具備防潮或防水功能，這些濕氣一旦接觸到內部的發熱線或電路板，便會瞬間改變電流路徑，引發短路。

短路時產生的火花在封閉且充滿塑料材質的電器內部，會迅速演變成燃燒甚至爆炸。更令人擔憂的是，潮濕的空氣與地面會成為電力傳導的「橋樑」。在充滿霧氣的環境中，一旦電器發生微小的漏電，電流極有可能透過濕潤的介質直接傳導至人體。在這種高濕度環境下，人體的電阻會大幅下降，微弱的電流也足以產生足以致命的電擊傷害。

三大奪命禁忌

消防專家根據過往事故與技術分析，歸納出三大致命禁忌，而這些錯誤往往是九成人在日常生活中最容易忽略的細節。首要禁忌是在霧氣繚繞的環境下即時開機。很多人洗完澡後，連抽氣扇都未將蒸氣抽走便立即開啟風筒，這時內部的零件最易受到濕氣侵蝕。

第二大禁忌是忽略了身體的絕緣狀態。不少港人習慣赤腳站在濕滑的浴室地面，或是雙手仍處於濕透狀態時便觸碰開關。這種做法會使人體與地面形成完整的導電迴路，一旦電器漏電，電流會以秒速穿透心臟，後果不堪設想。

第三大禁忌則是長期將風筒的插頭留在浴室插座上。雖然這樣做很方便，但浴室的長期潮濕環境會加速電線皮層老化，插頭與插座之間更易積聚粉塵，而這些粉塵在受潮後會導電，引發俗稱「積塵導電」的短路火災，即便當時無人使用電器，亦可能起火。

離開浴室才是上策

為了徹底杜絕這類家居意外，消防部門呼籲市民必須嚴格遵守「三乾原則」，即手乾、腳乾、以及環境乾。在觸碰任何電器開關前，必須確保雙手已經徹底抹乾；雙腳亦不應直接接觸濕滑地面，建議穿上塑膠材質的絕緣拖鞋，增加人體與地面的電阻。

更為關鍵的保命建議是吹髮應離開浴室。最理想的做法是在通風且乾燥的房內進行吹髮，讓電器避開所有高濕度的源頭。此外，用家應先用毛巾吸乾頭髮上的大部分水分，這不僅能保護髮質，更能縮短風筒的運作時間，減少電器因長期高功率負荷而過熱的機會。定期檢查風筒電線是否有扭曲、破損或外露，亦是確保家居安全的基本動作。