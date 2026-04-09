Netflix香港加價2026！三大方案月費齊加．4K月費升至118元｜串流影視平台巨頭 Netflix 再度宣佈調整香港區收費！繼2024年後，相隔兩年再次向香港用戶發出加價通知。追《逐玉》、《One Piece》、《Formula 1：飆速求生》，無論你喜愛那類型的娛樂，Netflix 都是你收工／放假後的重要娛樂。錢，是不得不付了，今次Netflix加價，整體加幅介乎6.8%至11.4%，無論是個人獨享還是與親友共享帳戶，都受影響，尤其想要睇4K畫質，月費終突破百元大關。



Netflix月費比較：4K高級方案加幅達9.3%

根據 Netflix 香港官方網站的最新公佈，三種主要訂閱方案均有不同程度的升幅。當中，最入門的「基本方案」由原本的每月73元上調至78元，加幅約為6.8%，屬於今次調整中幅度最輕微的級別。提供1080p畫質的「標準方案」則由88元加至98元，加幅達11.4%，為三者中最高。至於備受家庭用戶及追求極致畫質用家歡迎、支援4部裝置同時播放的「4K高級方案」，月費將由108元增加至118元，加幅亦達到9.3%。

Netflix額外成員收費上調！「夾Plan」成本增加

除了基本月費之外，針對非同住用戶的「額外成員」附加費用亦同步面臨加價。近年 Netflix 大力打擊共享帳戶，想合法與親友「夾Plan」，只可選標準方案及高級方案，各自容許用戶加入1位及2位非同住者作為額外成員。在新收費機制下，每位額外成員的月費由原本的28元增加至31元，升幅達10.7%，「夾Plan」成本將進一步攀升。

【Netflix 香港區三大訂閱方案新收費表】

基本方案：月費 $78（原價 $73）｜支援 1 部裝置｜720p 畫質

標準方案：月費 $98（原價 $88）｜支援 2 部裝置｜1080p 畫質｜可加 1 位額外成員

高級方案：月費 $118（原價 $108）｜支援 4 部裝置｜4K + HDR 畫質｜可加 2 位額外成員

額外成員附加費：每位每月 $31（原價 $28）