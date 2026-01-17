Netflix詐騙｜網民收到Netflix電郵更新付款資料 官方破解詐騙法

Netflix詐騙｜近日不少網民在Threads上分享，指自己收到一封聲稱來自「Netflix」的電郵，內容指其帳戶付款資料出現問題，要求即時更新信用卡或付款方式，否則帳戶將被暫停服務。電郵用字看似是官方提出，版面亦與官方通知十分相似，附上超連結引導用戶前往所謂的驗證頁面，令不少人一時之間難以分辨真偽。



在串流平台已成為生活一部分的年代，訂閱 Netflix 幾乎是每個家庭的固定開支，騙徒正正看準這種高使用率，利用用戶對帳戶中斷的焦慮心理，設計出高度仿真的釣魚電郵。稍有不慎，便可能把個人資料、信用卡資訊甚至帳戶控制權拱手相讓。

Netflix 其實早已在官方支援頁面中清楚列明，若收到要求提供帳戶資料或付款資訊的電郵或短訊，極大機會並非由官方發出，而是典型的釣魚詐騙。

為何這類詐騙特別容易得手？

Netflix 屬於日常高頻使用服務，用家對其電郵通知早已有一定心理預期，當見到熟悉的標誌、字眼和格式時，警惕性自然下降。若再配合逼真的網址設計，往往會令人誤以為自己正身處官方頁面。

正正因為如此，Netflix 在其官方安全指引中特別強調，任何透過電郵或簡訊要求用戶提供個人資料的訊息，都應被視為高度可疑。

台灣也有新聞報道有關「Netflix」詐騙電郵

Netflix 明確指出不會要指提供付款資料

根據 Netflix 官方說明，他們絕不會在電郵或SMS中要求用戶提供以下任何資料，包括信用卡或扣帳卡號碼、銀行帳戶資料，以及 Netflix 帳戶密碼。換言之，只要訊息內容涉及這些資訊，不論語氣多麼正式，都應立即視為詐騙。

同時，Netflix 亦表明，他們不會透過第三方網站或服務供應商要求用戶付款。若電郵內附上的連結指向一個非 netflix.com 的網站，該連結便不應點擊。

當電郵附有可疑連結時應如何處理？

Netflix 在官方指引中清楚說明，若收到附有不認得連結的電郵或短訊，最安全的做法就是不要點擊。即使一時好奇打開了，也不應在頁面中輸入任何資料。

這類詐騙網站通常會仿製 Netflix 登入介面，要求輸入電郵、密碼、信用卡號碼，甚至要求進一步輸入銀行驗證碼。一旦資料被輸入，騙徒便可即時盜用帳戶，甚至進一步作金融詐騙。

若已誤按連結甚至輸入資料，應如何補救？

Netflix 指出，一旦懷疑個人資料可能外洩，首要行動是立即更改 Netflix 密碼，並使用一組只用於 Netflix、且不易被破解的新密碼。同時，若其他網站或應用程式曾使用相同的電郵與密碼組合，也應一併更改，以免造成連鎖式入侵。

若曾在可疑頁面輸入信用卡或銀行資料，Netflix 明確建議應即時聯絡相關金融機構，通知帳戶可能已受威脅，以便銀行作出風險監控或更換卡片。

資料來源：Netflix