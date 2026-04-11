MacBook Neo用家注意！macOS重大漏洞　49.7日不關機即不能上網？

由於Mac機的Sleep 待機設計出色、不單耗電量低，更能極速開機工作，大部份Macbook用戶，習慣上只會將電腦合上進入睡眠模式，而非徹底關機。然而，近期科技界揭發了 macOS 一個潛在的「計時炸彈級」漏洞：當 Mac 設備連續運作達到約 49.7 天後，網絡功能將會失效，導致電腦陷入無法上網的窘境！所以，無論是因超平價Macbook Neo 而「轉會」的你，又或是用慣 Macbook Pro / Air 的人，都有可能中招！



隱藏在底層的計時炸彈？49.7 天的斷網臨界點

雖然 macOS 源自穩定的 Unix 架構，根據相關研究指出，一旦系統連續運作的時間達到 49 天 17 小時 2 分 47 秒，TCP/IP 網絡協定堆疊就可能發生異常。這並非隨機的系統崩潰，而是一個極其精準的技術限制所引發的連鎖反應。

在正常運作下，macOS 會定期清理那些已經關閉或失效的 TCP 連線，以釋放系統資源。然而，當系統運行時間跨越 49.7 天的門檻時，負責記錄時間的內部計數器會發生溢位，並卡在錯誤的狀態。這導致系統在判斷連線是否過期時出現持續性錯誤，原本應該被移除的失效連線會繼續殘留在系統內，不斷佔用暫時性的連接埠（Ephemeral Ports）。隨著可用資源逐步耗盡，當所有連接埠被佔滿後，系統將無法再建立任何新的網絡連線，網絡功能形同癱瘓。

這項漏洞最令人頭痛的地方在於其病徵具有欺騙性。受影響的 Mac 在進入臨界點後，雖然無法建立新的連線（例如無法打開網頁、收發電郵或連接雲端服務），但裝置可能仍會回應 ping 測試。這種「半失能」的狀態增加了診斷的難度，用家或網絡管理員可能會誤以為是網絡供應商或路由器出現問題，而難以第一時間察覺原來是 Mac 系統核心發生了故障。

這項問題是由 Photon 團隊在監控 iMessage 服務的 Mac 伺服器群組中率先發現。當時研究人員注意到部分設備突然停止回應新的連線請求，但在網絡層面上仍有反應。這與早年 Windows 95 或 98 曾出現過的 49.7 天當機案例驚人地相似，本質上都屬於同類型的計時翻轉問題。雖然國際標準 RFC 7323 已明確規範了 TCP 時間戳在達到上限時的處理方式，但 macOS 目前的核心實作顯然未有完全遵循該標準。

以往這項漏洞之所以未被廣泛察覺，是因為大多數 MacBook 用家會定期重新啟動電腦，或者因為安裝系統更新而觸發重開。但隨著 Mac 硬件效能提升，越來越多用家將 Mac mini 或 Mac Studio 應用於長時間運行的場景，例如作為家居自動化中心、私人伺服器，甚至是用於專業的監控節點。

官方暫無回應｜定期重開機是目前唯一解法

目前為止，Apple 尚未對這項發現做出正式回應，亦未釋出相應的核心更新。這意味著所有運行最新版本 macOS 的設備，理論上都面臨著這個「計時炸彈」的威脅。在官方修正核心邏輯之前，唯一有效的應對方式就是重新開機。

對於普通用家，建議每隔一個月左右重開一次電腦，以清空計數器並重整 TCP/IP 堆疊。而對於將 Mac 作為伺服器使用的專業用家，則建議安裝系統監控工具，密切留意系統的「運行時間」（Uptime）。當運行天數逼近 45 天時，應主動安排重新啟動，以防止網絡功能在臨界點突然崩潰而導致服務中斷。在 Apple 推出正式修補方案前，唯有透過人工干預，才能確保 macOS 在跨越 49.7 天的週期後，依然能維持穩定的網絡運作能力。