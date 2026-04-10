中國女Coser欠款，攝影師祭出原相片作神級報復？原來故事全屬虛構｜早前網上流傳，有位中國女 Cosplayer 疑似私影拍攝後拖欠尾數，遭攝影師來個「你做初一我做十五」，將全輯未P圖前的「原相片」於網上公開！相片震撼全網，不過事件有神奇發展，原來不單只相片是Fake，連整個「欠款事件」都是Fake News、全屬虛構！



零修圖真相流出｜視覺衝擊極震撼

由於修圖前／修圖後的差異已難太大，與其說是P圖，不如說是完全換臉，簡直震撼了無數網民的心靈。原本以為是動漫美少女，結果一看卻是超乎想像的真實感，震撼原圖曝光後，紛紛抱著看戲的心態前來「朝聖」，最後卻飽受心理影響。

修圖後

修圖前

真相被爆｜全屬虛構故事

不過不少網民就質素所謂「修圖後」的相片，有非常重的生成味，根本上可算是AI Deepfake級別，如果要以傳統Photoshop「P圖」手法去修成這樣，成本昂貴又花時間，真的倒不如用AI生成。

再加上亦沒有人成功找出這位所謂「欠款事主」，就開始有人推理事件。最終，有人發現整個故事，只是有人別有用心，拿了一位菲律賓超大碼Cosplayer的相圖「看圖作文」，而所謂「修圖後」的相片，是另有「有心人」以AI生成去完滿故事。