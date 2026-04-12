傳聞中的iPhone Fold蘋果摺芒手機近期新料極多，各大社交平台突然瘋傳一段稱是該摺疊手機的實機開箱短片。影片中的產品質感細膩、包裝精美，甚至連開箱時的撕紙聲與光影反射都處理得極為到位，一時間讓不少網民信以為真，紛紛轉載。然而，在生成式 AI 日益成熟的今天，眼見未必為實。透過仔細觀察影片中的物理邏輯與細節處理，可以輕易發現這不過是 AI 與模型機混合編織的視覺騙局。



發現三大破綻

儘管影片乍看之下天衣無縫，但獨立開發者 Victor Saralev 指出，該影片存在三個極其明顯的物理破綻，直接證實了其造假。

第一破綻：消失的轉軸｜在影片中，這部 iPhone Fold 從盒子取出時，螢幕中央完全沒有任何轉軸機械設計，兩塊機身之間僅由一條虛擬摺痕銜接。更離奇的是，當手機拿在手中展示時，原本應該位處正中央的摺痕，竟然突兀地向右偏移。這種違背基本物理結構的失誤，是 AI 生成影像時常見的空間邏輯混亂。

第二破綻：消失的摺痕｜影片顯示 iPhone Fold 在摺疊狀態時，螢幕中央有一條極為明顯的白色摺痕，但當螢幕完全展開後，這條摺痕竟然在一瞬間完全消失，螢幕表面變得如同鏡面般平整。目前的摺疊螢幕技術雖然不斷進步，但物理層面的摺痕絕不可能在展開的毫秒間自動抹除。這明顯是 AI 在處理幀與幀之間的銜接時，出現了運算瑕疵。

第三破綻：機身忽然變薄｜第三個、亦是最致命的漏洞，出現在展示前螢幕畫面時。影片中原本厚實的摺疊機身，在鏡頭轉換的瞬間，竟然縮減成薄薄的單機身設計，原本應該存在的下半部機身憑空消失。這種畫面穿幫直接說明了該影片是由多段 AI 生成畫面拼湊而成，缺乏統一的空間模型支援。

真機傳聞浮出水面：秋季登場的外型猜想

雖然這段開箱影片已被證實為偽造，但它之所以能引起如此巨大的迴響，全因其外型設計與目前的供應鏈流出的模具資料極為接近。撇開 AI 造假的技術瑕疵不談，這部影片所呈現的工業設計，極大機會反映了 Apple 內部正在研發的 iPhone 摺疊手機原型。

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根據目前相對可靠的傳聞顯示，即將在秋季或未來一段時間推出的真機，在外觀上確實會採用類似的書本式摺疊方案，並進一步縮減轉軸的厚度以提升攜帶性。影片中的外殼設計與鏡頭排列，與目前流出的專利申請圖有著驚人的相似度。