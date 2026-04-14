YouTube Premium加價！4個Plan價格全面提高　香港幾時跟隨？

YouTube Premium 又加價｜不論是在港鐵通勤時觀看時事評論，還是午飯時間追蹤喜愛的 YouTuber 動態，YouTube Premium 提供的無廣告體驗、背景播放以及影片下載功能，確實為不少用家帶來了便利。Google 近日宣布調高美國市場的 YouTube Premium 訂閱價格，範圍涵蓋了個人、家庭及學生等多個方案。隨著全球通脹及串流平台營運成本上升，這次大幅度的加價舉動，大家最關心的莫過於：香港究竟何時會跟隨這股加價熱潮？



美國市場率先調整：四大訂閱方案價格齊升

根據 Google 最新公布的資訊，這次 YouTube Premium 的價格調整幅度相當顯著。在美國市場，個人月費方案已由原本的 13.99 美元增加至 15.99 美元，而個人年費方案亦相應地由 139.99 美元上調至 159.99 美元。這意味著單一用家的訂閱成本每年增加了約 20 美元。

除了個人用家外，最受歡迎的「家庭方案（Family Plan）」亦未能倖免。該方案的月費由 22.99 美元上調至 26.99 美元。考慮到家庭方案最多可供六位成員共享，雖然分攤後的金額依然相對划算，但加價後這筆額外開支仍是不小的負擔。此外，針對學生的優惠方案以及功能較精簡的Premium Lite方案，月費亦同步由 7.99 美元增加至 8.99 美元。這次調整已經即時對新訂閱者生效，而現有的訂閱者則會在今年六月開始面臨新價格。

香港跟隨加價的時機預測

考慮到 Google 目前的全球策略，香港用家最快可能在 2026 年下半年或 2027 年初收到加價通知。目前美國的現有用家將於六月開始採用新價，如果 Google 決定採取全球一致的收費基準，按照目前美金兌港元的匯率計算，香港的個人方案月費未來有機會迫近 100 港元。