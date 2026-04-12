Pokemon尖沙咀卡店劫案，賊人勒索9萬贖稀有卡，小心二手市場賊贓｜ Pokemon集換式卡牌遊戲近年在全球掀起熱潮，稀有卡牌的成交價屢創新高，亦因此吸引不法之徒垂涎，成為搶劫案的目標。早前香港尖沙咀發生的卡牌搶劫案便引起業界高度關注，涉案卡牌為兩張極具收藏價值的「變裝比卡超」烈空座版本。隨著警方展開調查，事件卻並未平息，受害店主近日更收到疑似賊人的勒索訊息，對方態度囂張並發出恐嚇，令整宗案件的性質變得更為惡劣。



早前2026年4月9日，尖沙咀一間專營寶可夢卡牌（PTCG）的店鋪遭到搶劫。根據店方提供的資料，失竊的是兩張經由PSA評定為最高等級10分的「2016年變裝比卡超烈空座」，包括一張綠色烈空座版本及一張黑色閃色烈空座版本。這兩張卡牌在目前的收藏市場中屬於殿堂級產品，兩張合共的市場價值預計高達24至25萬港元。

（資料圖片）

由於這類稀有卡牌擁有獨一無二的PSA鑑定編號，理論上在公開市場轉售的難度極高。然而，案件在案發兩日後出現戲劇性轉變。雖然警方已成功拘捕一名35歲的男疑犯，但店主卻在通訊軟件上收到另一名疑似同謀或疑犯的訊息。該名人士不但承認卡牌在自己手中，更向店主提出以9萬元「贖回」卡牌的要求，甚至發出照片證明卡牌仍在原裝的PSA鑑定殼內。

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賊人公然勒索店主九萬

從店主公開的對話截圖可以看到，對方語氣極其囂張，並採取連環恐嚇手段。該名人士聲稱自己擁有海外買家網絡，但由於不想處理機票等繁瑣開支，才選擇回頭向店主索取贖金。當店主質疑交易安全性並提及已報警時，對方反指店主若不交出金錢，未來便不要再開門營業，更威脅會派人假冒顧客到店內再次進行搶掠。

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更令收藏界憂慮的是，該名人士在對話中提及，若店主拒絕交易，他將會「拆殼再鑑定」。對方聲稱可以將卡牌從原有的PSA鑑定殼中強行拆出，重新寄往評級機構進行鑑定。雖然這類稀有卡牌存在細微的印刷特徵，但在缺乏原有鑑定編號的情況下，普通買家很難辨認其是否屬於該宗搶劫案的贓物，更是試圖將贓物「洗白」後重新流入市場。

買家應核實PSA官方認證

面對日益猖獗的卡牌犯罪，收藏家在二手市場及私人交易時必須加倍小心。專家指出，每一張經過PSA評級的卡牌都有其專屬的證書編號，買家在交易前應先行透過PSA官方網站的數據庫查詢編號，核對卡牌的描述、圖片及鑑定日期。如果發現賣方提供的編號在數據庫中被列為「被盜」或「有爭議」，應立即終止交易並報警。

店方於網上提供被劫2張變裝比卡超的PSA卡編號，在二手市場上千萬不要貪平入手。

此外，針對是次案件中的兩張烈空座比卡超，其PSA編號分別為「83495739」及「52476831」。店方呼籲全港收藏家、同行及海外買家多加留意，若發現市面上出現這兩個編號的卡牌，應第一時間聯絡店方或警方。同時，買家應避免購買價格遠低於市場水平的稀有卡牌，因為這類卡牌極有可能是透過非法途徑取得的贓物。在私人交易中，買家亦應要求賣方提供完整的購買憑證或清晰的鑑定殼細節照片，確保鑑定殼沒有被強行拆解或重封的痕跡。