新洗衣機點解一用就污糟？原來用錯洗衣用品　專家教正確使用方法

台灣家事專家陳映如分享，有網民明明買了新的洗衣機，機槽內側還很新，卻看起來「霧濛濛」，表面彷彿覆蓋了一層擦不掉的白色油垢或灰垢，甚至感覺越洗越髒。這種情況常讓用家懷疑是否機器品質出問題，或是安裝時出了差錯。事實上，洗衣機變髒的源頭，往往在選用的洗衣用品上。



皂類洗劑的陷阱：天然成分與硬水的化學反應

許多追求健康、環保或肌膚敏感的香港家庭，近年開始傾向選用成分較為天然、單純的「液體皂」或皂粉來取代化學合成洗衣粉。皂類洗劑的優點固然是減少了化學添加物的殘留，但它卻有一個鮮為人知的致命缺點，那就是極易與「硬水」產生化學反應。

所謂硬水，是指水中含有較高濃度的鈣、鎂離子。當液體皂中的脂肪酸鈉或脂肪酸鉀遇到這些離子時，會迅速結合並轉化為不溶於水的物質，這就是俗稱的「皂垢」。這些皂垢不僅會黏附在衣服纖維上，令淺色衣物發黃、深色衣物發白，更會大量積聚在洗衣機的內外槽壁、橡膠圈以及排水管內。即便你買的是昂貴的歐洲頂級機型，只要持續在硬水環境下大量使用皂類洗劑，機槽內側很快就會出現那層霧濛濛、滑膩膩的殘留物。雖然香港大部分地區的水質偏向軟水，但部分屋苑或受供水管道影響，水質硬度可能有所波動，若發現新機一用就髒，更換洗劑種類通常是最直接的改善方法。

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洗衣槽清潔周期：建立一至兩個月的保養習慣

面對已經形成的污垢或為了預防細菌滋生，定期清潔洗衣槽是維持洗衣衛生的必要手段。家事達人陳映如分享，許多用家往往等到衣服洗完散發霉味，或出現黑色碎片時才想起要清洗機器，但那時內槽的污垢可能已經厚得難以根除。建議的做法是每隔一至兩個月，就為洗衣機進行一次徹底的大掃除。

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市面上常見的專用洗衣槽清潔劑，或是化學成分較溫和的「過碳酸鈉」，都是非常理想的清潔媒介。清潔過程並不需要複雜的手法，只需將適量的清潔劑直接倒入洗衣桶內，將水位設定到最高，然後啟動機器內置的標準洗滌程序即可。在清潔過程中，嚴禁放入任何衣物，讓機器在空轉狀態下透過藥劑分解內桶看不見的污垢。完成程序後，建議可以再用清水跑一次快洗行程，確保殘留的洗劑與浮起的髒污被徹底沖走。