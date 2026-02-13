小米Xiaomi智能變頻抽濕機一週實測｜快速抽濕＋智慧控濕極寧靜

小米Xiaomi智能變頻抽濕機一週實測，快速抽濕＋智慧控濕極靜音｜最近香港開始步入春季，潮濕的天氣不僅讓家居環境變得侷促，更引發牆身發霉或衣物難以乾透等問題。小米Xiaomi最近推出的智能變頻抽濕機，擁有 29L 的強勁抽濕量以及一系列智能監控功能，成為不少用家的焦點。記者早前開箱實測新機一星期，深入評測於實際家居環境中的表現，看看新機值不值得大家入手。



小米Xiaomi智能變頻抽濕機一週實測

外型設計與顯示介面兼顧美感與實用性

小米以簡約的工業設計風格，全新智能變頻抽濕機延續了純白色的機身色調，線條圓潤且具現代感，可簡單融入不同風格的家居環境。機身頂部設有清晰的 LCD 顯示屏，用家可以直觀地讀取當前的室內溫度與濕度，操作介面設計簡單，對於不擅長處理複雜電子設備的長者而言亦非常友善。顯示屏配備了三色指示燈環，透過顏色變化即時反映環境濕度水平，讓用家無需走近，單憑視覺就都可以了解家居空氣、潮濕狀況。而且為了方便用家在家居中移動，機身下方裝有滾輪，即便水箱裝滿水後重量增加，依然能輕鬆地在不同房間之間移動穿梭。

晚上開啟靜音模式，大幅減低噪音。

雙變頻技術在除濕效能與反應速度上表現如何？

最重要的抽濕效能方面，小米 Xiaomi 智能變頻抽濕機內置最新雙變頻除濕技術，與傳統定頻型號相比，最大優點在於能根據環境濕度自動調節壓縮機與風扇的運作功率。官方指新機具備日除濕量達 29L 的強勁能力，而且高速抽濕效能之下，可以最快於 11 分鐘內顯著降低室內濕度。記者為期一星期的實測中，當時正值香港典型的潮濕天氣，室內濕度一度攀升至85%以上。開啟強力模式後，約十分鐘內便能感覺到室內空氣變得清爽，而針對洗手間或乾衣區域的局部除濕，其表現同樣出色，能有效縮短衣物晾乾的時間，避免產生霉味。

於大約400呎的客廳仍可以快速抽濕

小米Xiaomi抽濕機在運作時的夠靜嗎？

如果需要在夜間持續運作，噪音控制往往是用家最關心的環節。抽濕機特別強調其內置的8項降噪設計，由源頭減低震動與風噪聲。實測時當切換至睡眠模式時，系統會自動調低運轉頻率，此時噪音水平可降至約 30.4 分貝，這大約相當於在安靜圖書館內的環境音。對於淺睡者而言，這樣幾乎不會對睡眠品質造成干擾。與同類級別的產品相比，小米在變頻調節時的聲音過渡較為平順，沒有傳統抽濕機頻繁重啟壓縮機時產生的突發性噪音。

可以連上Wi-Fi接上家中的智能家居網絡

米家應用程式與智慧家居聯動

用家更可以透過米家app，隨時遠端監控家中的即時濕度，亦可以隨時進行模式切換、設定目標濕度或排程開關。在實際應用場景中，若用家在下班前發現家中濕度過高，可透過智能手機預先開啟抽濕機，確保回家時環境已達到舒適狀態。此外，這款抽濕機還支援 Google Assistant 與 Amazon Alexa 等主流語音助理，實現了雙向的智慧聯動。用家更可以配合小米其他的感應器設定自動化場景，例如當濕度超過特定數值時自動啟動機器，低於特定水平則自動關閉，達成無人化的智能控濕。

利用米家APP可以遠端操作

等離子殺菌技術提升家居空氣質素

除了基本的除濕功能，現代消費者對於空氣衛生亦有更高要求。小米 Xiaomi 智能變頻抽濕機內置了等離子殺菌功能，官方指其等離子殺菌率可達99.99％以上。利用釋放正負離子，主動捕捉空氣中的細菌與致病原，對於容易受潮霉變的香港家居環境而言，提供了一層額外的健康保障。在測試期間這項功能的確令室內空氣感覺更加清新，尤其是在長時間關窗除濕的密閉空間內，能有效減少因為潮濕而產生的異味。

利用乾衣模式時，加大風力快速吹乾衣物。

水箱簡易一拉即倒

能源效益表現達到長遠省電效果？

在電費愈來愈貴，家電能源效益亦成為了不可忽視的指標。小米Xiaomi智能變頻抽濕機擁有一級能源標籤，＝能源轉換效率處於市場高水平。得益於變頻壓縮機的智能控制，它不會始終以全功率運行，而是隨著室內濕度接近目標值而逐漸降低功耗。官方指整夜運作僅耗電約一度，這在長時間使用的情況下能顯著節省家庭電費支出。對於需要全天候開啟的用家而高，這種長效節能的設計大幅降低了持有成本。同時對應外部排水管道的設計，用家可以選擇長時間連續運作而無需頻繁手動倒水，提升了使用的便捷度。

擁有1級能源效益

小米Xiaomi智能變頻抽濕機售價：$2,399

