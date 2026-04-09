LG InnoFest 2026直擊｜ThinQ ON啟動智慧生活！推訂閱制低價入手

釜山直擊 LG InnoFest 2026，ThinQ ON啟動AI Home智慧生活！推訂閱制低價入手｜LG 年度盛事 InnoFest 2026 APAC 正式於南韓釜山揭幕，今次LG在發布會中「出大絕」，一口氣公布了來年將會推出的AI家電、全新電視系列等新產品。而且因為本次大會以「Innovation, Forward Together」為核心主題，展現了 LG 從傳統家電製造商轉型為「智慧生活」為中心的科技公司的決心，更實體化了其備受矚目的 AI Home，揭示 LG 如何運用領先的「K-Tech」創新技術，深入用家們的日常生活。



今次LG一口氣公布大量新產品，以及未來以AI作主軸的ThinQ ON智慧生活

今次LG於釜山舉行的活動，技術核心無疑聚焦於全新智慧家居中樞 ThinQ ON。作為 AI Home 的心臟，ThinQ ON 不再僅是一個被動的連接工具，而是透過其自主研發的 AI 技術，主動學習用家的生活習慣與偏好，進而精準協調家中各類 IoT 裝置。

LG 亞太區行政總裁金載承（Jaeseung Kim）在現場表示，這套系統強調的是「情感智能（Affectionate Intelligence）」，旨在提供更直覺、更貼心的服務，而非冰冷的指令控制。ThinQ ON 的推出標誌著智慧家居從單純的設備操作邁向全方位的「空間管理」時代，新系統已規劃在澳洲與泰國率先落地，並預計逐步推廣至全亞洲市場，實現整合性的家居體驗。

LG ThinQ將會因應用家的使用習慣而自動提供不同的服務

針對亞洲都市普遍面臨的居住空間限制與高昂電費，LG 在衣物護理解決方案上展現了極致的在地化方案。展場中最受關注的莫過於專為亞洲家庭研發的 25 吋型號 WashTower，其精簡機身完美適應窄小型房間或露台的需求。而且在技術層面上，全新上置式洗衣機搭載了 AI DD（人工智能直接驅動）技術，能根據衣物材質及污垢程度自動優化洗滌動作，配合 TurboWash 3D 技術更可在 30 分鐘內完成程序，大幅提升家務效率。此外，全新 LG WashCombo 採用 Inverter HeatPump 變頻熱泵技術，不僅提供穩定高效的乾衣表現，更有效降低能源消耗。

一口氣公布一般廚房家電至全新影音產品

在廚房家電中，LG 推出的「Fit & Max」設計同樣引起熱議。這套方案採用 Zero Clearance 無縫門鉸設計，實現了家電貼牆嵌入的無縫美感，同時在有限空間內將儲存容量極大化。針對亞太市場對冰塊的高度需求，LG 升級了製冰系統，提供包括 Craft Ice、碎冰、方冰及 Mini Craft Ice 在內的四種選擇。而最新一代 QuadWash Pro 洗碗機則配備專屬一小時洗烘程序，利用高壓噴射臂與微氣泡技術確保清潔徹底，並透過 Dynamic Heat Dry+ 的吸濕物料產生熱氣流，徹底解決烘乾不全的痛點。值得一提的是針對東南亞市場研發的智能 Camera Oven，透過內置鏡頭辨識食材並建議烹調模式，展現了 AI 在烹飪藝術中的實務應用。

非常合適香港家居的全新洗衣乾衣機系列

ThinQ ON 智能家居方案，只需要一個中樞control就可以一站式操控及監察家中大小事項。

幾乎無縫設計的雪櫃系列，更可以融入家中。

LG更首次進軍電磁爐等廚房家電

超薄設計的Wallpaper TV重新回歸

為家中主子設計，提供溫暖貓窩的空清機

一系統全新的吸塵、洗地機

首款拖吸機械人

除了硬體與技術的革新，LG 此次在展覽上也尋求突破，會場中加入不少生活場境，有如融入了廣受亞洲觀眾歡迎的韓劇元素，將冷冰冰的產品陳列轉化為溫馨且熟悉的居家場景。另外，在服務方面全新的LG Subscribe 家電訂閱服務正積極在台灣、馬來西亞、新加坡等地區推廣，每個月只需要付小量金錢，不單可以獲得產品使用外，更包括並其他技術支援服務以及產品保養，比起一般信用卡分期提供更多貼心的服務，將產品延伸至全生命週期的服務支援。這種以「智慧解決方案」為核心的轉型，成功將家電從一次性消費轉變為長期夥伴關係，邁向「零家務家居」的長遠發展方針。