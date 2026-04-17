豐澤家電優惠｜1折抽iPhone 17 Pro Max！800件家電低至18折

豐澤家電優惠 2026｜豐澤抵得祭優惠重磅回歸，由即日起至 5 月 14 日，門市及網店將同步展開為期四星期的折扣浪潮。今次最震撼的焦點莫過於「1 折人氣產品登記抽籤」。只需極低門檻，就有機會將最新的 iPhone 17 Pro Max 1折帶回家！



網店限定 1 折抽籤 iPhone 17 Pro Max 震撼價入手

是次抵得祭最令人心跳加速的環節，非 1 折登記抽籤莫屬。豐澤網店將每逢週三更新一輪指定的爆紅產品名單，用家只需在網上登記，即有機會以震撼全城的 1 折價格入手。iPhone 17 Pro Max 只要 $1,019 就可以買到！

除了手機，名單中還涵蓋了多款家電﹑遊戲機，包括 ASUS ROG Xbox Ally RC73YA 手提遊戲機、Dyson HS09 Airwrap Co-anda2x 造型器，以及 Sony WF-1000XM6 耳機等。

抽籤玩法：

1）每款產品購買名額共3名，以抽籤形式進行。

2）產品登記每7天更新一次。

3）每位易賞錢會員只限登記一次，亦只可享有一次中籤機會，重覆登記會以第一次為準。



逾 800 件產品低至 18 折

如果是打算為家中添置大型家電或更新電子裝備，這段推廣期更是絕佳時機。豐澤在全線門市及網店精選了超過 800 件人氣產品，折扣低至 18 折，範圍廣泛得驚人。無論是日常必須的家庭電器、工作的電腦配件、提升生活品質的視聽娛樂產品，還是健康美容及廚房小家電，全部均有驚喜價格。