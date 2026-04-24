傳出PS6原生手提機！支援投屏遊玩　向下支援PS5、PS4遊戲

傳出PS6原生手提機｜最新流傳Sony可能打算推出新一代 PlayStation 6，而且將不再只是傳統家用主機，而是以「原生手提機」形態登場，並配備專用底座，既可隨身遊玩，亦可接駁電視輸出大畫面。



不再依賴雲端 主打本地原生運行

與近年流行的串流遊戲裝置不同，這款被視為 PS6 核心形態的手提機，重點在於本地運行。換言之，它並非單純依賴網絡將畫面串流至裝置，而是具備完整主機運算能力，可以直接執行遊戲。

更關鍵的是向下兼容性。消息顯示，這部裝置將可原生運行PlayStation 5及PlayStation 4遊戲。這一點對現有玩家極具吸引力，因為意味著既有遊戲庫可以無縫延續，不需要重新購買或依賴雲端服務。

（資料圖片）

底座＋手提雙模式 重新定義遊戲場景

該裝置將附帶專用底座，設計理念與現時市場上主流混合型遊戲機相似，但定位更偏向完整主機。玩家在外可以以手提模式遊玩，回家後插入底座，即可輸出至電視並提升性能。這種雙模式切換，帶來的不只是使用方便，更是一種遊戲場景的重塑。以往高畫質遊戲必須固定在家中進行，如今則有機會隨時隨地延續遊戲進度。

（PlayStation官方圖片）

性能大幅躍升 手提模式亦具壓倒優勢

性能方面，這部PS6手提機顯然不打算妥協。據透露，在接駁底座時，其整體算力可達某款競品掌機底座模式的三倍；而在手提狀態下，性能仍然領先，甚至可達同類裝置約3.4倍。

這意味著即使在外遊玩，畫質與流暢度仍可維持高水準，不再需要犧牲畫面細節來換取便攜性。更值得注意的是，即使與高性能Windows掌機相比，該裝置仍被指具備明顯優勢。若最終規格屬實，將會重新定義「手提機性能上限」。

AMD定制APU 新世代架構成關鍵

硬件核心方面，裝置將採用AMD定制APU，結合CPU與GPU於單一晶片之中。配置包括4個Zen 6c計算核心，以及2個專用系統管理核心，配合16組RDNA 5架構圖形單元。在運作頻率方面，GPU於手提模式下約為1.2GHz，而在接駁底座後則可提升至1.65GHz，以支援更高解析度與幀率輸出。

定價與市場定位

價格方面，預計售價不低於499美元。若以現時匯率及市場策略推算，屬於高端消費級別，但仍在可接受範圍內。考慮到其同時兼具主機與手提機功能，加上向下兼容及高性能定位，這個價位實際上並不激進。