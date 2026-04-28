iOS 26.4.2電量測試｜比較6款iPhone　iPhone 16跌近一小時續航！

iOS 26.4.2 電量測試｜iOS 26.4.2 修補了「通知殘留」有關的安全漏洞，如明明已刪除Signal但 iPhone 上仍保留了通知內容。YouTube@iAppleBytes 亦針對 6 款升級了 iOS 26.4.2 的 iPhone 測試電池續航力。其中，iPhone 16跌近一小時續航！那麼用家還應不應該更新呢？



iOS 26.4.2 更新重點

iOS 26.4.2 修補了「通知殘留」有關的安全漏洞，爆出 FBI 曾在查案時，從一部已經刪除 Signal 的 iPhone 裡，成功擷取到通知內容，取得證據。這個漏洞所殘留在 iPhone 中的並不是完整的對話內容，而是彈出通知提示時，在通知上的內容。iOS 26.4.2 針對這方面，解決通知殘留的風險。

iOS 26.4.2 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，6款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 26.4 版本下電池使用情況。