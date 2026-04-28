iPhone 17 系列近日再有新問題引起討論。有用戶表示，手機電池完全耗盡後，即使用 USB-C 線接駁充電，裝置仍然完全沒有反應，甚至無法被 Mac 機識別，情況似是「變磚」。目前相關情況主要來自社交平台及論壇回報，暫時仍屬個別用戶經驗，實際影響範圍有待官方確認。



iPhone 17 系列傳出「無反應」問題

近日有多名 iPhone 17 系列用戶在網上分享，手機在電量跌至 0% 後，再接上 USB-C 充電線時未能正常開機。相關回報涉及不同型號，包括 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 及 iPhone 17 Air。

根據 X@TechDroider 表示，iPhone 17 Pro 曾有數次電池完全耗盡的情況，但最近一次出現異常，充電已經過了 20 分鐘仍然無法啟動。他亦嘗試使用多條 USB-C 線材，結果仍然未能為裝置充電；即使將手機連接到 Mac，Finder 亦未能偵測到該部 iPhone。

類似情況亦出現在 Reddit 及維修論壇 iFixit 的討論之中，有用戶形容自己的 iPhone 17 Air 或 iPhone 17 Pro Max 突然「死機」，無法啟動。不過，現階段仍未能確認問題涉及多少用戶，亦未能判斷是否屬於整個 iPhone 17 系列的普遍通病。

MagSafe 暫成最多人提及的自救方法

根據現時網上用戶分享，較多人成功的做法，是將手機放到 MagSafe 充電器上，並等待一段時間。有個案指大約 15 分鐘後手機恢復反應，亦有用戶表示需要等待 30 分鐘至 1 小時，裝置才重新開機並開始充電。

為何 USB-C 線無法充電，但 MagSafe 反而有機會令手機恢復？其中一個可能解釋，是手機電池進入俗稱「深度放電」的狀態。當電量跌至極低水平時，系統可能會啟動保護機制，以避免電池進一步受損。在這種情況下，有線充電未必能即時喚醒裝置，而 MagSafe 的無線充電方式或能以較平穩的方式逐步供電，令系統重新啟動。

不過，這仍然只是根據目前用戶經驗推測，並非 Apple 官方說法。若問題與電源管理或韌體有關，日後有機會透過系統更新改善，但暫時仍要等待官方進一步確認。

有用戶指 Apple Store 亦建議使用 MagSafe

資料提到，有用戶將無法開機的 iPhone 帶到 Apple Store 求助時，Apple Store 職員亦建議先使用 MagSafe 充電座嘗試充電，而不是只依靠 USB-C 連接線。

如果相關說法屬實，代表 MagSafe 至少在部分個案中被視為可行的應急處理方法。不過，由於 Apple 尚未正式公開回應事件，目前仍不能斷定這是否已成為官方標準處理方案。

用戶可先嘗試的處理方法

若 iPhone 17 電量耗盡後無法開機，最穩陣的做法是先使用 MagSafe 充電座充電，並等待至少 15 至 30 分鐘，不要太快拔走。若手機仍然沒有反應，可以繼續保持充電一段時間，再嘗試強制重新啟動。

強制重新啟動方面，可在充電一段時間後嘗試按壓側邊按鈕及音量鍵組合，視乎系統是否能重新喚醒。部分用戶亦建議使用較穩定的 USB-C PD 充電器為 MagSafe 供電，而非只接駁電腦 USB 埠。

更重要的是，平日應盡量避免經常將手機用到完全無電。電池長期進入極低電量狀態，除了可能增加今次類似問題出現的機會，對電池健康亦未必理想。