Samsung Galaxy Book6 Ultra｜文書外表電競效能　OLED螢幕出色

Samsung Galaxy Book6 Ultra 用上 Intel 新一代 Panther Lake 處理器，配合 Nvidia RTX 5070 獨立顯示卡，再加上一塊 16 吋 3K 120Hz OLED 螢幕，定位明顯是衝着內容創作者、專業工作者，以至需要一定圖像處理能力的用戶而來，同時又有一定的娛樂效能，定價 $24,580 是否值得用家入手呢？



外形明顯走高階路線 但便攜性不算突出

Galaxy Book6 Ultra 的設計延續 Samsung 高階手提電腦一貫的簡約風格，深灰色鋁金屬機身質感相當不錯，整體觀感亦有幾分 MacBook Pro 的影子。無論機身線條、鍵盤佈局還是觸控板尺寸，都可見它向高階創作手提電腦靠攏。

不過，這部機重量達 1.89kg，雖然比同尺寸 MacBook Pro 稍輕，但對於一部手提電腦來說仍然不算輕便。考慮到它內置獨立顯示卡，機身需要更強散熱，重量增加可以理解；但如果用戶本身經常帶機外出工作，接近 2kg 的重量仍然會有明顯負擔。

連接埠夠實用 鍵盤與觸控板手感提升

連接埠方面，Galaxy Book6 Ultra 的配置算是相當完整。機身左邊設有兩個支援 Thunderbolt 4 的 USB-C 連接埠，另有 HDMI 2.1；右邊則有耳機孔、USB-A 以及全尺寸 SD 卡讀卡器。對於攝影、影片剪接或經常需要外接周邊的用戶來說，這樣的配置比很多只保留 USB-C 的輕薄手提電腦實用得多。

今代另一個明顯變化，是 Samsung 移除了數字鍵盤，並將鍵盤置中。這個做法令打字姿勢更自然。鍵盤手感方面，鍵程不算長，但反應清脆，按壓感明確，長時間打字仍算舒服。右上角按鍵同時兼任指紋辨識器，可配合 Windows Hello 使用，日常解鎖相當方便。

觸控板亦大幅加大，採用觸覺回饋設計，滑動順暢，手勢操作空間充足，對於不常外接滑鼠的用戶來說，使用體驗會比一般 Windows 手提電腦更接近高階標準。

16 吋 3K OLED 螢幕是最大賣點之一

Galaxy Book6 Ultra 配備 16 吋 OLED 螢幕，解像度為 2880 × 1800，並支援 120Hz 更新率。這塊螢幕可以說是整部機最吸引的部分之一，畫面細緻、滑順，對於影片剪接、相片處理、設計工作，以至日常睇片都有相當高的觀感享受。

OLED 螢幕的優勢在這部機上非常明顯，黑位夠深，對比強烈，色彩表現亦相當準確。資料顯示，它可覆蓋 100% sRGB 及 DCI-P3 色域，Adobe RGB 覆蓋亦達 92%，對一般創作工作已經非常足夠。若用戶需要處理較重視顏色準確度的內容，這塊螢幕會是一個很有說服力的賣點。

亮度方面，Galaxy Book6 Ultra 最高 HDR 亮度可達 1000 nits，SDR 亮度亦比舊款大屏幕 Samsung 手提電腦有所提升，畫面看起來更有衝擊力。配合 120Hz 更新率，不論是滑動網頁、剪片時間軸，還是玩遊戲，視覺體驗都比一般 60Hz 手提電腦更流暢。

喇叭表現比一般 Windows 手提電腦出色

Samsung 亦為 Galaxy Book6 Ultra 升級了揚聲器系統，配置包括兩個向上發聲的高音單元，以及四個抵消震動的低音單元。實際表現方面，它在 Windows 手提電腦之中算是相當出色，聲音清晰度不錯，低頻亦有一定厚度，不會只得薄弱的人聲。

雖然它未必能完全取代外置喇叭，但如果只是日常睇片、視像會議、聽音樂或剪片粗略監聽，這套喇叭已經足夠應付。對於一部定位專業的 16 吋手提電腦來說，Samsung 今次在影音體驗上的確下了不少功夫。

Intel Core Ultra 7處理器加 RTX 5070 效能強勁

Galaxy Book6 Ultra 可最高選配 Intel Core Ultra 7處理器，擁有 16 核心、採用1.8納米級節點的 Intel 18A 製程。在一般處理器效能測試中，這枚 Intel Core Ultra 7 表現穩定，尤其多核心工作能力不錯，對於多工處理、影片輸出、相片批量處理等工作都能提供足夠力量。

圖像處理方面，Galaxy Book6 Ultra 最高可配備 RTX 5070 獨立顯示卡，對於影片剪接、3D 工作、AI 圖像處理或遊戲來說，獨顯當然比單靠內置顯示核心更有優勢。不過，實際遊戲表現未算完全發揮 RTX 5070 的全部潛力，與真正以遊戲為主的 RTX 5070 手提電腦相比，部分遊戲幀率稍微會低一點。

這個情況其實不難理解。Galaxy Book6 Ultra 本質上仍然是一部專業創作手提電腦，而不是厚身高散熱遊戲機。它需要在機身厚度、噪音、散熱和續航之間取得平衡，因此 GPU 效能未必會像遊戲手提電腦般完全釋放。若用戶主要用來剪片、修圖、做創作工作，它的效能已經相當夠用。

DLSS 與多幀生成令遊戲體驗更有彈性

由於 Galaxy Book6 Ultra 採用 RTX 50 系列顯示卡，因此亦支援 Nvidia 的多幀生成技術。簡單來說，這項功能可以透過生成額外畫格，提升遊戲中的流暢度，尤其配合 120Hz 螢幕時更有意義。

在部分遊戲測試中，啟用 DLSS 和多幀生成後，幀率可以有明顯提升。例如在 Cyberpunk 2077 中，1080p 表現可大幅提高，高畫質設定下亦能變得更流暢。不過，這類技術仍然需要一定基礎幀率支撐，否則畫面延遲或不穩定感仍可能出現。換言之，它可以改善體驗，但不應被視為完全取代原生 GPU 效能的萬能方案。

RAM 與 SSD 配置相當充裕

測試版本配備 32GB RAM 及 1TB SSD，對於中高階專業用戶來說相當實用。32GB 記憶體足以應付多工、影片剪接、大型相片檔案及一般創作軟件；1TB 儲存空間亦比很多高階手提電腦預設配置更慷慨，對於經常處理大型影片素材的用戶尤其有幫助。

續航力最大驚喜 足夠應付兩個工作日

Galaxy Book6 Ultra 內置 83Whr 電池，Samsung 標稱影片串流續航最高可達 30 小時，如果只是文書、上網、睇片、處理電郵等較輕量工作，Galaxy Book6 Ultra 很大機會可以撐過一整個工作日，甚至接近兩個工作日才需要充電。對於高效能 Windows 手提電腦來說，這種續航表現並不常見，亦是它相對不少競爭對手的一大優勢。

充電速度方面，使用 140W USB-C 充電器時，約 30 分鐘可充至 50%，完全充滿則需約 75 分鐘，速度相當快。不過，受部分地區新法例影響，這部機未必一定隨機附送充電器，購買前最好先留意當地版本配件內容。

總結：適合正在找大續航力專業高階手提電腦的用家

因此，Galaxy Book6 Ultra 最適合的用家，是想要一部高階 Windows 手提電腦、重視 OLED 螢幕、需要獨立顯示卡、同時又不想犧牲續航力的人。如果本身已經使用 Samsung Galaxy 手機，這部機的生態整合亦會更有價值。