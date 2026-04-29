蔚來樂道L80旗艦SUV預售！租電版¥15.98萬起　1200L車尾箱成亮點

4月28日晚間，樂道L80正式開啟預售，整車購買24.58萬元（人民幣，下同）起，BaaS電池租用方案15.98萬元起。作為定位「智能雙艙大五座旗艦SUV」的9系旗艦，新車以越級空間、舒享座艙與頂尖智駕配置，重塑了大五座SUV的價值標杆。



空間是樂道L80的核心殺手鐧。新車長寬高為5145x1998×1786mm，軸距達3110mm，通過取消第三排，將空間全部讓給兩排乘客與儲物，縱向可用空間高達4195mm。

超越同級的儲物空間

儲物能力更是同級碾壓，擁有中國市場最大的240L電動前備艙，和中國量產最大的1200L後備廂，二排放倒後可拓展至2600L。

樂道L80正式開啟預售，整車購買24.58萬人民幣起。（onvo）

樂道L80詳細介紹：

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為滿足多元出行需求，L80原廠開發了數十種拓展配件，涵蓋三人自行車裝載系統、隨形大牀、露營套裝及寵物籃等。

全球首款 5nm 智駕晶片

舒適與智能化配置上，L80同樣一步到位。車內採用全艙四屏佈局，標配17.2英寸3K中控屏與AR-HUD全景抬頭顯示。搭載蔚來自研高端座椅平台，四座均標配通風、按摩與大面積加熱。同時，四門靜音電吸門、8.8L智能冷暖箱、三區空調及母嬰呵護科技一應俱全。

SkyOS·天樞系統（onvo）

智能方面，提供Coconut和Coconut+雙系統可選，均搭載SkyOS·天樞整車全域操作系統。高階版搭載全球首顆5nm智駕晶片神璣NX9031與蔚來世界模型，配合30個高性能傳感器；AI夥伴「小樂」則全面覆蓋輕鬆用車、寶貝照料等四大高頻場景。

925V高壓快充平台

駕控與安全層面，L80輕量化係數僅2.12，整備質量比同級輕300kg。搭載925V高性能電驅，後驅版百公里能耗低至14.3kWh，四驅版零百加速僅4.5秒。

行雲智享底盤支持4D舒適領航與智能濕地控制，且全系標配換電，共享蔚來8000多座充換電站網絡。

目前展車已全國到店，5月1日開啟試駕，5月15日正式上市。7月31日前鎖單可享1000元抵3000元購車款。

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