ChatGPT Images 2.0有幾勁？網民生成《黑神話：潘金蓮》難分真假

ChatGPT Images 2.0有幾勁｜AI 生成圖片技術近月再有新話題。有網民利用 OpenAI 最新圖像生成模型 GPT-Image-2，製作出一系列極具話題性的遊戲風格畫面，當中最受關注的，莫過於以《黑神話：潘金蓮》。整組圖片不但有角色造型，連中文選單、介面設計，以及整體遊戲視覺語言都相當完整，乍看之下頗有正式遊戲宣傳截圖的感覺，也令不少人再次關注，現時 AI 圖像工具究竟已經進化到甚麼程度。



單憑一句說話生成的遊戲世界

博主 @op7418 近期利用 GPT-Image-2 創作了一系列以中國古典名著為背景的遊戲風格圖片。最初的作品，是將《金瓶梅》變成 ARPG 開放世界遊戲畫面，整體視覺偏向古代題材，帶有濃厚的東方奇幻味道。

之後，這位博主再進一步延伸概念，陸續製作出帶有《黑神話：悟空》風格的角色作品，包括林沖、武松等人物。這種做法之所以吸睛，在於它不是單純畫出古裝人物，而是將文學角色重新包裝成現代遊戲角色，令原本熟悉的古典人物，突然多了一種高規格動作遊戲的感覺。

《黑神話：潘金蓮》成為最新焦點

在最新一批作品中，博主進一步以「潘金蓮」為主角，生成了一組完整度相當高的遊戲風格截圖。從資料可見，圖片不單止有人物造型，還加入了完整的中文選單及 UI 介面設計，整體構圖、燈光、人物質感和畫面氣氛，都帶有強烈的遊戲展示畫面風格。

之所以引起熱議，原因是這類畫面已經不止停留在「概念圖」層面，而是更接近一款尚未推出、但視覺包裝已相當完整的作品。對一般網民而言，若只看單張圖片，未必即時分得出這到底是真正遊戲截圖，還是 AI 生成作品。也正因如此，這組《黑神話：潘金蓮》圖片才會迅速引來討論。

AI 不止會畫圖 連遊戲介面都做到似模似樣

這次作品其中一個最令人留意的地方，是 AI 不只是畫出人物，還能同時處理整個遊戲畫面的視覺語言。包括選單位置、介面層次、場景氣氛、人物站姿，以至角色建模細節，都呈現出一種相當完整的遊戲感。

這意味現時的圖像生成模型，已經有能力把一個抽象概念，直接視覺化成接近成品的畫面。以往若想做出這類效果，可能需要概念設計、美術設定、UI 設計等多個工序；現在則可以透過 AI，較快速地把想法呈現出來，這也是不少人覺得震撼的原因。

GPT-Image-2 有幾勁？重點不止是「靚」

從這次《黑神話：潘金蓮》一類作品來看，GPT-Image-2 的強項不只在於畫面夠精緻，而是它在理解複雜指令和整合多種元素方面的表現相當突出。它不只是生成人像，還可以同時處理古典人物、遊戲風格、東方奇幻氣氛、角色設計，以及整個介面布局，將多個元素融合成一張完整畫面。

另一個令人印象深刻的地方，是它對整體美術風格的模擬能力。今次網民製作的圖片之所以引起熱議，就是因為畫面成功營造出一種玩家熟悉的動作遊戲視覺感。當 AI 已經可以將一個文化人物、一種流行遊戲風格，連同介面與場景包裝整合成接近真實作品的畫面，其實已經顯示出這類工具不再只是玩具，而是有一定實際創作價值。

再進一步說，GPT-Image-2 的厲害之處，在於它很適合用來做概念展示。無論是遊戲構想、角色草圖、場景提案，甚至一些原本只存在於文字中的想法，都可以更快變成具體畫面。對創作者而言，這能大幅縮短由想像變成可以見到之間的距離。

GPT-Image-2 Prompts 推介

請根據【主題】產生一張高品質豎版「科普百科圖」。



這張圖不是普通海報,也不是單純插畫,而是一張兼具"圖鑑感、百科感、資訊結構感、收藏感"的模組化科普資訊圖。整體風格參考高級博物圖鑑、現代百科全書頁、生活方式知識卡和社交媒體高傳播資訊圖表的結合。



請讓畫面包含:

一個清晰漂亮的主題主視覺

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內容欄目請根據主題自動適配,優先從這些方向中選擇並合理組合:基礎檔案、分類資訊、外觀特徵、習性/生態、形成機制/結構組成、生長或使用條件、養護或維護建議、風險與注意事項、適合人群或適用場景、優缺點對比、快速評分卡。



視覺需求: 淺色乾淨背景,柔和配色,輕陰影,精緻小圖示,圓角資訊框,整潔排版,資訊密度高但不擁擠,閱讀體驗好。整體必須像是真正可以發布、閱讀、收藏、系列化生產的科普百科卡,而不是廣告圖。



請不要做成普通商業宣傳海報。要突顯"知識整理 + 模組資訊 + 圖鑑式展示"的特徵



9:16 vertical — a 3x3 grid collage (nine images) forming a Korean idol portrait photoshoot series. Each frame features the same young Korean female idol, maintaining 100% consistency in facial features, hairstyle, and styling across all nine images. Each photo showcases a different pose, expression, and subtle outfit variation (same white oversized button-up shirt, variations in how it's worn). Natural window light, soft and airy aesthetic, minimal clean indoor background, authentic film-like color grading with gentle pastel tones, editorial photography style. The collage should look like a professional photoshoot contact sheet or Instagram carousel layout. Soft focus, slight grain, warm highlights, gentle shadows. Extremely consistent identity across all frames while showing range in posing and mood.



請根據【主題】,產生一張高設計感的人物關係圖海報。要求這張圖不是普通插畫,而是兼具資訊視覺化、敘事結構、海報設計感和作品風格還原度的人物關係圖。



請自動完成以下內容:

識別該主題對應的作品及其核心設定

提取最具代表性的 6–12 位關鍵人物,必要時不超過 15 位

識別並展示關鍵人物關係,包括血緣、愛情、友情、聯盟、敵對、師徒、主從、操控、背叛、秘密關係等

自動按作品家族系譜的構圖方式自動提煉作品的風格DNA,包括色彩、世界觀符號、材質紋理、情緒氛圍、排版語言和代表性元素

將這些風格元素轉化為人物關係圖的整體視覺設計,而不是簡單複製某張官方海報

核心人物最突出，重要人物次之，次级人物弱化，形成明確視覺層級

每个人物名稱清晰可讀，必要時可加入身份或陣營標籤

