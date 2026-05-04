MacBook 一直以鍵盤、觸控板和 macOS 桌面操作為核心，Apple 過去亦多次強調 Mac 與 iPad 是兩條不同產品線。不過，近期外媒及爆料消息指，Apple 正計劃推出一款更高階的 MacBook Ultra，定位或會高於現有 MacBook Pro，並有機會首次加入觸控螢幕、OLED 面板、動態島設計，甚至支援 Face ID 及 5G 行動網絡。



MacBook Ultra 或成為比 Pro 更高階的新系列

目前外界普遍認為，這款新機原本可能是下一代 MacBook Pro 的一部分，但據 Bloomberg 記者 Mark Gurman 的消息，Apple 最後可能將它獨立成「Ultra」級別產品。換言之，MacBook Ultra 的定位將會比現有 MacBook Pro 更高，售價亦可能更昂貴，目標明顯是專業創作者、重度工作用戶。

推出時間最快或在 2026 年底至 2027 年

按照目前消息，外界原本估計 Apple 有機會在 2026 年底發表這款 OLED 觸控 MacBook Ultra。不過，近期供應鏈傳出，由於全球 RAM 需求上升，加上 AI 伺服器需求急增，Apple 最終有可能將新機時間押後至 2027 年初。

焦點一：首款真正支援觸控的 MacBook

MacBook Ultra 最大焦點之一，是有望成為 Apple 首款正式支援多點觸控的 MacBook。若消息屬實，用戶未來可直接在 MacBook 螢幕上進行滑動、點擊、縮放和拖曳等操作，使用方式會比現時更接近 iPad。

不過，Apple 似乎並不打算將 macOS 完全變成 iPadOS。較合理的方向，是保留 Mac 原有鍵盤、觸控板和桌面多工優勢，同時在有需要的場景加入觸控操作。例如修圖時直接放大細節、剪片時快速拖動時間軸、音樂製作時直接調校介面控制項目，都可能變得更直覺。這種混合式操作或會成為 MacBook Ultra 的核心賣點。未必是要取代 iPad，而是讓 MacBook 在專業工作流程中多一種更自然的互動方式。

焦點二：MacBook 首度全面轉用 OLED 螢幕

除了觸控功能，OLED 螢幕亦是 MacBook Ultra 另一項重要升級。現時 MacBook Pro 採用 mini-LED 顯示技術，畫質已相當出色，但 OLED 的優勢在於每個像素可以自發光，因此黑色更純、對比更高，畫面層次亦更突出。

對一般用戶來說，最直接感受會是睇片、修圖和剪片時畫面更鮮明，暗位更深，HDR 效果更有衝擊力。對影像創作者而言，OLED 亦有望帶來更精準和更討好的色彩表現。另一個潛在好處是續航。由於 OLED 在顯示深色畫面時較省電，如果 Apple 能夠配合系統介面和晶片功耗管理，MacBook Ultra 的電池表現亦可能因此受惠。

焦點三：全新機身設計 有機會比現有 Pro 更薄

多份外媒消息亦提到，MacBook Ultra 可能會採用全新工業設計。由於 OLED 面板不需要傳統背光模組，螢幕上蓋理論上可以進一步變薄，令整部筆電看起來更纖薄。

Apple Silicon 晶片一向以功耗控制見稱，如果新一代晶片能維持高效能同時降低耗電，Apple 就有更多空間重新設計散熱、電池和主機板結構。對經常帶機外出工作的攝影師、設計師、影片工作者來說，如果高效能 MacBook 能再輕薄一些，實際使用感會相當明顯。不過，機身變薄是否會影響散熱和連接埠配置，仍然是日後值得留意的地方。

焦點四：動態島或登上 MacBook 螢幕

另一個有趣傳聞，是 MacBook Ultra 可能不再使用現時 MacBook Pro 上的螢幕瀏海，而是改用類似 iPhone 的動態島設計。如果成真，代表 Apple 可能進一步統一 iPhone、iPad 和 Mac 的視覺語言。

MacBook 上的動態島不一定只是外觀改變，它有機會變成功能區域。例如顯示 FaceTime 狀態、AirDrop 傳輸、錄音、背景下載、AI 工作進度，甚至與 Apple Intelligence 深度整合。這樣做既可保留鏡頭及感應器位置，又能將原本較突兀的螢幕開孔變成互動介面。

焦點五：傳搭載 2 奈米 M6 Pro 或 M6 Max 晶片

晶片效能一直是 Macbook 的重要優勢。根據現時傳聞，MacBook Ultra 可能會搭載新一代 M6 Pro 或 M6 Max 晶片，而且有機會採用台積電 2 奈米製程。

資料指，新製程有望提升電晶體密度，令效能較 M5 世代提升約 15% 至 20%；在相同效能下，功耗亦可能降低 25% 以上。若這些數字最終接近實際表現，MacBook Ultra 將有望在高效能工作和長續航之間取得更好平衡。

對一般用戶來說，這代表日後處理影片輸出、多工工作、AI 任務、3D 創作或大型專業軟件時，機身可能更快、更省電，也更不容易因耗電而影響流動工作體驗。不過，相關效能數據目前仍屬推測，仍要等待正式產品公布及實測才可確認。

焦點六：Face ID 有機會取代 Touch ID

MacBook 用戶多年來一直使用 Touch ID 解鎖、付款及登入帳戶，但 iPhone 和 iPad Pro 已經大量採用 Face ID，因此不少人都期待 MacBook 也能加入面容解鎖。

今次傳聞指，MacBook Ultra 可能首次引入 Face ID。如果成真，用戶日後只要打開螢幕，望向電腦就可以解鎖，體驗會比按下指紋鍵更自然。對於經常需要快速打開筆電工作的用戶來說，這項升級會相當實用。

不過，Face ID 需要相關感應器配合，這亦可能與前面提到的動態島設計有關。至於 Apple 是否會同時保留 Touch ID，抑或完全以 Face ID 取代指紋辨識，暫時仍未有確實答案。

焦點七：內置 5G 行動網絡 開蓋即可上網

對商務人士和經常外出工作的用戶來說，MacBook 內置行動網絡一直是很受期待的功能。根據傳聞，MacBook Ultra 可能搭載 Apple 自研 C1X 或 C2 數據機，支援 5G 和 LTE 網絡。

如果消息屬實，用戶將來毋須到處尋找 Wi-Fi，也不一定要依賴 iPhone 熱點。只要打開 MacBook，就可以直接連上網絡，對經常在咖啡店、機場、高鐵、戶外拍攝現場或客戶辦公室工作的人來說，便利性會大幅提升。