Gemini訂閱計劃比較：家庭方案人均$22共享AI Pro？收費價格/限制

筆者早前獨家詳細分析過 Google 在香港推行的 AI 訂閱機制。不過很多讀者都問：「有無家庭共享Family Plan？網上找的資訊都模稜兩可，語焉不詳。」答案是：有的！不過我們需要進一步詳細解釋Google Gemini訂閱計劃背後的家庭共享核心邏輯。

它與傳統 Google One 空間共享如出一轍。你可以分享「權限」，但必須共用「配額」。有讀者提到 AI Plus 年費 HK$388，換算每月約 HK$32.3，由 6 位家庭成員（1 位管理者 + 5 位成員）平分，每人每月確實僅需 HK$5.4。這在目前的 AI 市場中，價格競爭力確實看似強得可怕。但請記住：AI 生成額度是「全家共享」的總額，而非「每人獨立」的份額！

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Gemini 香港區各計劃家庭共享額度獨家對照大揭秘

針對讀者們最關心的各項核心功能，我們整理了下面這個表格，一次過解釋清楚。這些數據源自 Google 最新的 Fair Use Policy（公平使用政策） 以及針對 Workspace 用戶的內部測算：

Google One Gemini AI 付費訂閱計劃/ 6人家庭共享版課金詳解 個人版 免費計劃 AI Plus 訂閱計劃 AI Pro訂閱計劃 AI Ultra訂閱計劃 月費訂閱 HK$38/月 HK$158/月 HK$1588/月 年費訂閱換算 HK$32.3/月 HK$132.3/月 HK$1588/月 6人家庭人均費用 HK$5.4/月 HK$22/月 HK$264.6/月 Nano Banana 2及Pro 人均8.3次/日 人均16.6次/日 人均166.7次/日 思考模式 查詢(Thinking) 推估人均獨立每日90次，但多人同時使用會明顯拖慢回答速度。 推估人均獨立每日300次，多人同時使用可能會拖慢回答速度。 人均獨立每日500次，多人同時使用很少會拖慢回答速度。 專業模式查詢 Gemini 3.1 Pro 推估人均獨立每日20次，但多人同時使用會明顯拖慢回答速度。 推估人均獨立每日100次，多人同時使用可能會拖慢回答速度。 推估人均獨立每日500次，多人同時使用很少會拖慢回答速度。 Slides 簡報生成 支援，多人同時登入可能很慢 支援更精準排版，多人同時登入可能拖慢 支援自動視覺優化，多人同時登入不會拖慢 其他功能 邏輯類似，多人共享一定會有次數限制/明顯的速率限制 邏輯類似，多人共享一定會有次數限制/一定的速率限制 邏輯類似，多人共享會有次數限制/未必能感知速率限制

Google Gemini AI Plus Plan 是否可以6人家庭共享？

答案是：可以，但體驗會受限。

Google 在 2026 年初統一了共享邏輯，AI Plus 訂閱者能邀請 5 位成員。成員們可以使用 Gemini 3.1 Pro 模型，但在生圖（Nano Banana）與音樂生成的配額上，可能會令你們失望。如果你的家人中有一位「生圖狂魔」，他在早上用完了那 50 次額度，你在下午連一張圖片都生不出來，只能等到明天凌晨0時01分。

影像生成共享額度：Nano Banana 2 & Pro

Nano Banana 2 & Pro 額度是硬限制。AI Plus 的每日合計總數就是 50 次。請注意，即使你能透過點擊選單使用高階的 Nano Banana Pro 重繪功能，它依然會扣除這 50 次的總額度。6 個人平分，每人每天只有區區 8.3 次生圖機會。如果有人今天心血來潮畫了一組連環圖，其他人今天就只能看著系統報錯。

關於 HK$5.4 的終極「算死草」方案

雖然計算正確，但 AI Plus 的「算力池」非常淺。它適合那些家庭成員大多只進行「文字查詢」的用戶。一旦涉及高頻率的影像或音樂創作，這 $5.4 的方案會讓家庭群組內充滿摩擦。因為多人同時使用，肯定會互相拖累回答速度。

Google One Gemini AI Plan訂閱計劃官方網站截圖。

文字與邏輯算力：看不見的「隱形天花板」

專業模式/Pro 與 思考模式/Thinking 查詢次數：你們 6 個人確實都能切換到 Gemini 3.1 Pro 進行高階對話或深度思考。官方沒有明文規定每日能問多少條問題。但這不代表無限。

你們全家共用同一個「速率限制（Rate Limit）」的 API 頻寬。如果某個週末晚上，你正在用 3.1 Pro 處理一份 100 頁的財報，而另外三個家人同時在用它進行深度的邏輯推演，伺服器的防濫用機制（Fair Use）極容易被觸發。結果就是集體卡頓，甚至被系統強制暫時降速。

Google Gemini AI Pro Plan 是否更符合家庭效益？

是的。 對於一個現代香港家庭（特別是有學生或自由工作者），AI Pro 可能才是真正的「甜品點」。

Nano Banana 額度翻倍：每日 100 次生圖，容錯率大大提高。6人每人可以分到每天超過16次生成。但，你看看個人免費版的使用額度詳細介紹，免費版都可以生成20張啊。

解鎖更多 Deep Research：這對於需要寫 Report、查資料的學生或打工仔是剛需，AI Plus 方案完全沒有這個功能。

AI Pro 真正關鍵好處是：手機備份儲存空間大升級！

GBAI Pro 通常綑綁 5TB 空間，這對 6 個人備份 iPhone 照片來說，比 AI Plus 的 200GB 要實用得多。人均可以有多達833GB空間可以備份你的手機App和圖片！你可以用來跨平台/跨設備，去同時備份你的iPhone、Android、Mac、Windows裡面的圖片、檔案、文件等等。

Google AI Pro勢必逼使iCloud+降價

對比起Apple iCloud 2TB Plan的人均333GB，Google AI Pro真是超高性價比。筆者獨家整理了以下表格，一目了然。Google的訂閱計劃不僅包括更多的雲端儲存空間，而且還有全套強大的Gemini支持，性價比不只是贏一條街這麼簡單了。

筆者預計，Google的AI Plan肯定會對Apple iCloud構成壓力，迫使其減價，到時我們的廣大讀者自然是最開心了。請看下表的比較：

Google One AI Pro 比較 Apple iCloud+ 訂閱計劃 Google AI Pro iCloud+ 2TB iCloud+ 6TB 月費 HK$ 158 HK$ 78 HK$ 238 年費換算月費 HK$ 132 HK$ 78 HK$ 238 6人平均月費 HK$ 22 HK$ 13 HK$ 40 平均1元可得GB 37.9 GB 25.6 GB 25 GB 儲存空間 5 TB 2 TB 6TB 6人共享人均所得 833 GB 333 GB 1000 GB 有無 AI 功能 全套頂級AI加持 Gemini 3.1 Pro Apple的AI功能，你懂的...... Apple的AI功能，你懂的...... 備份手機電腦圖片、檔案、文件 iPhone、Android、Mac、Windows均可 Android除外 Android除外

Google Gemini AI Ultra Plan 的定位為何？

這是給專業工作室或「AI 發燒友家庭」準備的。每日 1000 次的生圖配額，基本上宣告了「生圖自由」。它的共享意義不在於攤分成本，而在於為整個家庭提供一個無需考慮限額、全天候運作的「超級大腦」。

不過，正如筆者早前分析，AI Ultra其實真是雞肋，性價比很低，真正的高階用戶其實應該去Google Cloud 或 aistudio 使用Gemini API大規模工作。

為什麼Google官網對訂閱計劃細節寫得這麼模糊？

讀者在 Google 官方支援頁面找不到詳細數字，是因為 Google 採用的叫 「動態容量管理」。Google One 管理家庭群組頁面：這裡明確說明了空間是共享的，AI 權限也是共享的，但並不會承諾「每人每日保證次數」。

Gemini 配額與限制公告：官方僅使用「Fair Use」一詞。實測顯示，當一個家庭群組在短時間內由多個 IP 同時發出大量請求時，系統會自動將該群組降速。

《香港01》曾多次實測，在 2026 年的網絡環境下，多人共享同一個 API Pool 是目前矽谷科技巨頭對付「薅羊毛」用戶的主要手段。

Google One Gemini AI Plan訂閱計劃官方網站截圖。

記者總結建議：AI Plus Plan只適合個人使用，不適合家庭共享

如果你們一家人只是偶爾問問天氣、寫寫簡單 Email，AI Plus ($5.4/月) 的確是全球最划算的 AI 方案，但有些時候，生成額度比個人免費版還要低。所以明確的答案就是：AI Plus根本不適合6人家庭共享！

輕度家庭共享：可考慮入門AI Pro Plan

但如果你預期家人會頻繁使用 AI 來畫圖或做深度研究，直上 AI Pro ($26.3/月) 才是真正的省心之選，這比買兩份報紙還便宜，卻能避免因為「生圖次數用盡」而在家庭 WhatsApp 群組內爆發爭吵。但隨著Gemini越來越受歡迎，你全家夥或朋友使用量多數會不斷上升，AI Pro 可能好快會不夠用了。

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