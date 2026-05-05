惠而浦家電開倉最低17折｜又到汗味十足的炎炎夏日，是否想換新的洗衣機，又或是添置新家電？機會來了，惠而浦網上商店 W-Mall 推出2026年中陳列開倉第一擊 。全場低至17折，$999有一部上置式洗衣機！留意開倉分開3個星期進行，首輪會在5月5日中午12時正式開賣！



5款折實最便宜｜陳列及開盒家電

以下5款是記者特別挑選，折扣最多，折後開倉價最便宜的貨品，這上置式洗衣機，17折已經夠便宜，更要想一想，洗衣機陳列品等如從未用過，與全新沒太大分別（有保養），見有貨就快快放入購物車。

上置式洗衣機 (7公斤／850轉 ／AWE7085N)

開倉價17折 $999／原價$5,998

上置式洗衣機 (7公斤／850轉 ／AWE7085N) 開倉價17折 $999／原價$5,998

Puri-Pro抽濕淨化機 (20公升)

開倉價32折 $1,290／原價$3,990

Puri-Pro抽濕淨化機 (20公升) 開倉價32折 $1,290／原價$3,990

自動清洗及易拆二合一抽油煙機 (71cm)

開倉價39折 $1,590／原價$4,090

自動清洗及易拆二合一抽油煙機 (71cm) 開倉價39折 $1,590／原價$4,090

第6感智能洗碗碟機 (60厘米)

開倉價34折 $2,790／原價$8,090

第6感智能洗碗碟機 (60厘米) 開倉價34折 $2,790／原價$8,090

雙門雪櫃 246公升

開倉價36折 $1,599／原價$4,390

雙門雪櫃 246公升｜開倉價36折 $1,599／原價$4,390

陳列品與開盒機有甚麼實質分別？

很多人怕買陳列機容易壞。這次提供的所有陳列產品都包1年保養 。追求完美的人可以考慮「開盒機」。這批貨是原裝未使用品，配件全齊 。它們只因為包裝盒在運送或存放時弄花或壓皺了 。開盒機的保養期跟買全新機一樣長 。全部家電都提供免費送貨 。

惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉

用Master Card 買滿千元享額外5%折扣

開倉第一擊：2026年5月5日中午12時至5月11日

開倉第二擊：2026年5月12日中午12時至5月18日

開倉第三擊：2026年5月19日中午12時至5月25日

使用MASTERCARD買滿$1,000並於結賬前輸入優惠碼「MASTER26」， 即可享額外5%折扣，盡享折上折優惠。另加推滿額優惠，折扣後買滿$4,000 再送 KitchenAid 3.3公升抬頭式廚師機1部 (價值: $4,380)，禮品數量有限，送完即止。