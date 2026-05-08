YouTube 子母畫面功能以往對不少用戶來說都相當吸引，因為可以一邊睇片，一邊回覆訊息、瀏覽網頁或使用其他 App。YouTube 正打算將這項功能向全球 Android 及 iOS 用戶開放。換言之，即使不是 YouTube Premium 會員，日後亦有機會免費使用子母畫面。不過，免費版仍然有內容限制，並非所有影片都可使用。



全球免費用戶將可使用 PiP 子母畫面

YouTube 正在向全球用戶開放 Picture-in-Picture 子母畫面功能。這項功能簡稱 PiP，意思是當用戶播放影片後，即使離開 YouTube App，影片仍會以一個小視窗形式繼續播放，用戶可以同時操作手機其他功能。

對經常用手機睇長片、教學片、Podcast 影片、新聞節目或生活內容的人來說，這是一個相當實用的改動。用戶毋須一直停留在 YouTube App 內，也可以邊睇邊處理其他事情。

非 Premium 用戶只限非音樂長片

雖然免費用戶都可以使用子母畫面，但 YouTube 今次仍然保留一定限制。根據資料，非 Premium 用戶可使用 PiP 的內容，只限於「長篇非音樂內容」。

簡單來說，如果是一般長片，例如教學、訪問、開箱、旅遊、科技介紹、評論節目等，免費用戶日後應可使用子母畫面播放。不過，如果是音樂內容，免費用戶仍未能享有完整 PiP 體驗。

使用方法相當簡單

子母畫面操作方法並不複雜。用戶只要在 YouTube App 內開始播放影片，之後直接離開 App，影片便可繼續以小視窗形式顯示在手機畫面上。這個小播放器可以移動到畫面不同位置，亦可以調整大小。用戶點擊小視窗後，可看到播放、暫停等基本控制，亦可返回 YouTube App 以全畫面或原本介面繼續觀看。

Premium 會員功能不受影響

YouTube 亦表明，今次免費 PiP 擴展不會改變現有付費會員權益。Premium Lite 會員仍可在 Android 及 iOS 上，使用長篇非音樂內容的子母畫面功能。

至於完整 YouTube Premium 會員，則會繼續享有更完整體驗，包括音樂及非音樂內容的 PiP 播放。換言之，如果用戶希望 YouTube Music 或音樂相關內容都可以在離開 App 後繼續播放，Premium 仍然是主要選擇。

功能將於未來數月逐步推出

YouTube 免費子母畫面功能現正開始推送，並會在未來數月內逐步擴展至全球所有用戶。由於是分階段推出，不同地區、不同帳戶或不同裝置收到功能的時間可能會有所不同。

如果暫時未見到 PiP 功能，未必代表裝置不支援，可以先確認 YouTube App 已更新至最新版本，並留意手機系統是否已開啟相關子母畫面權限。Android 和 iOS 對 PiP 權限設定方式不同，用戶亦可到系統設定內查看 YouTube 是否允許以子母畫面播放。