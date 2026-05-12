近期AI算力需求急增，加上中東局勢影響，全球晶片供應變得非常緊張。各大品牌新機都被迫加價，以影相性能為賣點的旗艦機更部部開價1萬以上，盛傳9月推出的iPhone 18 Pro也會調高定價！點買呀？其實大家平時多數只用來上網、看影片和打手遊，真的要花過萬元買旗艦機嗎？馬上為大家推薦8部4千元左右、極高性價比的中階手機。



Xiaomi 15T 3千幾玩Leica鏡頭感受「奶味」

三千元頭就能玩到 Leica Summilux 光學鏡頭，支援 5000 萬像素主鏡頭與長焦拍攝，街拍人像色彩層次豐富。聯發科天璣 8400-Ultra 處理器，內置 5500mAh 大電池並支援 67W 快充，日夜拍攝或打手遊都極度流暢。市價約：HK$3,299

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Xiaomi 15T 3千幾玩Leica鏡頭感受「奶味」｜市價約：HK$3,299

Samsung Galaxy A57 5G 看影片首選

如果看重熒幕質素，這部機的Super AMOLED Plus熒幕色彩極豐富，配合防塵防水設計，日常使用更安心。使用三星自家Exynos 1580處理器、電池容量有5000mAh、5000 萬像素主相機三鏡頭與。市價約：HK$4,298

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Samsung Galaxy A57 5G 看影片首選｜市價約：HK$4,298

Redmi Note 15 Pro+ 2千幾影相唔失禮

兩千多元的預算就能擁有兩億像素主鏡頭，拍照清晰度直逼貴價機，充電速度亦非常快。雖然只是用國產天璣 7300核心，但 5100mAh 電量夠長氣，夠玩了。市價約：HK$2,999

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Redmi Note 15 Pro+ 2千幾影相唔失禮｜市價約：HK$2,999

Nothing Phone (4a) Pro 中階手機都可講究外觀

一般人以為中階機就不會注重外觀設計，但向來破格的Nothing ，就為中階機Nothing Phone (4a) Pro 採用航空級鋁合金一體成型機身以及全新發光的 Glyph 矩陣燈效。並首度引入 140 倍遠攝潛望鏡頭，拿在手上回頭率極高。更加碼加入同級少見的潛望式長焦鏡頭，最高支援140倍變焦。用驍龍 7s Gen 4、5000mAh電池，運作流暢。市價約：HK$4,499

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Nothing Phone (4a) Pro 中階手機都可講究外觀｜市價約：HK$4,499

單手操作必選日系 Sony Xperia 10 VIII

日系簡約外型、機身極輕，單手打字完全沒有負擔。雖然用驍龍 6 Gen 1核心是舊了少少，但保留了3.5mm耳機孔，最適合配串流平台當為DAP音樂播放器使用。市價約：HK$3,299

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單手操作必選日系 Sony Xperia 10 VIII 市價約：HK$3,299

POCO F8 Pro 入門機有5x 無損變焦長焦鏡

POCO F8 Pro 是小米2026年新機之一，雖然原價加到 $4,099，但市面不少鋪頭只售價 $3,899 左右。此機行 Snapdragon 8 Elite， 6.59 吋的 AMOLED 支援 120Hz 更新率。長氣電量達 6210mAh 。配有 50MP 的光影獵人 800 主鏡／8MP超廣角鏡，50MP 60mm長焦鏡頭支援 2.5x 光學變焦與 5x 無損變焦。市價約：$3,899

上豐澤網店選購POCO F8 Pro $3899起

POCO F8 Pro 入門機有5x 無損變焦長焦鏡 市價約：$3,899

HUAWEI Pura 80 網絡商淨機 $3,288 抵玩

華為 Pura 80 雖然是2025年款式，但近日有網絡商提供$3,288淨機價，此機有6.6 吋 LTPO OLED 屏幕、支援 120Hz 更新率，三鏡相機支援 f/1.4-4.0 可變光圈，打機、影相都很夠用。市價約：$3,988

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HUAWEI Pura 80 網絡商淨機 $3,288 抵玩

HONOR 600 平吃「宇宙橙」

iPhone 17 Pro Max 帶動主行手機出橙色，HONOR 600 也是其中一部，外觀不單好看，0.98mm 超窄邊 6.57 吋屏幕峰值亮度高達 8,000 nits 。1/1.4 吋大感光元件的 2 億像素 AI 超清夜攝主鏡頭、Snapdragon 7 Gen4 處理器流暢穩定、7,000mAh 特大容量電池支援 80W 線超級快充，非常實用。市價約：$4,299

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