DJI推全新AI掃地機ROMO 2系列　伸機械臂掃死角配36000Pa超強吸力

DJI在5月11日正式推出全新AI超幅掃拖機器人——DJI ROMO 2系列，包含ROMO P2和ROMO A2。



該系列以「家淨，即入佳境」為理念，深度整合DJI在空間感知與智能家居領域的技術積澱，將貫穿清潔全鏈路的AI應對能力、革新性的雷達自適應超幅外擺機械臂、行業領先的36000Pa聚能吸力與進階的基站自清潔系統融為一體，以更聰慧的「大腦」、更強大的「手腳」及更省心的「協作」，重新定義高端智能清潔體驗。

DJI推出全新AI超幅掃拖機器人——DJI ROMO 2系列，包含ROMO P2和ROMO A2。（DJI）

更多DJI ROMO 2系列詳細介紹：

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ROMO 2系列致力於實現AI智能全場景應對方案，它能夠深度感知並理解不同區域、不同髒污的特性，並自主執行最優清潔方案：遇到地毯自動增壓，深吸積塵；識別液體污漬，則調動超幅機械臂精準清潔，防止擴散；面對多障礙物的複雜環境，更能靈巧繞行。

得益於智能清潔力，ROMO 2還能輕鬆實現優先走大路、智能復拖、自動抬升拖布等效果。用戶無需預先收拾房間和做規劃，清潔隨時可省心開始。

ROMO 2系列的避障系統源於DJI旗艦無人機，配合全新感知硬件，迎來智能避障2.0的全面升級：全新面陣散斑投影激光雷達，與雙目魚眼視覺傳感器協同工作，讓前方障礙物一覽無餘。側面的面陣ToF技術配合機械臂上的激光雷達，讓貼邊清潔準確利落。

ROMO 2系列從全新維度構建了感知系統，實現了對地面障礙的毫米級感知，不僅能敏鋭規避粗細僅2毫米的線纜或寵物隔尿墊，更能模仿人類的推理與概念遷移能力，舉一反三。

機器人在暗光環境下清晰觀測髒污與障礙，且光線柔和，不影響家人及寵物。（DJI）

即使是從未見過的障礙物，照樣能自主探測並避讓。其底部的顯塵燈，照射角度經精心調校，能在地面投射均勻光毯，便於機器人在暗光環境下清晰觀測髒污與障礙，且光線柔和，不影響家人及寵物。

更值得一提的是，ROMO 2對玻璃、鏡子等透明障礙物，也能有效識別並避讓，輕鬆應對各種複雜避障場景。

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在強大的AI感知與決策基礎上，ROMO 2系列通過創新的機械設計，將智能轉化為卓越的清潔效果與通過性。ROMO 2採用經過驗證的圓盤清潔方案，該方案在綜合均衡性上優勢顯著：圓盤拖布能提供最大的下壓力與地面接觸面積，對頑固乾涸污漬的去除效果更佳，清潔覆蓋率也最高，能良好適配不同戶型的地面佈局。

同時，圓盤結構便於在基站內通過高速旋轉與刮擦，實現深度自清潔，長期維護更省心。其創新型的雷達自適應超幅外擺機械臂，擺動角度可達123°。一次外擺即可較上代多覆蓋4.5cm邊角區域，配合智能貼合算法，對牆邊桌腳實現精準貼合清掃。

在清潔動力上，36000Pa聚能吸力系統與智能增壓模式配合，能有效清除地毯深層的頑固積灰。同時，ROMO 2擁有DualSweep雙重覆蓋結構，邊刷與中刷通過巧妙的相互配合，雙管齊下，雙重覆蓋，全機身防纏繞，讓用戶無懼毛髮困擾。

同時，ROMO 2的雙層連續越障能力提升至8.5cm，動態自適應機械足可從容應對家庭中常見的門檻、壓邊條等障礙，更能智能預判並抬升輪足，實現全屋暢行無阻，最大限度消除需要用戶手動搬運機器人過檻或「解救」機器人的痛點。

另有輪足抬升下地毯設計，減少傳統掃地機器人易將輕薄地毯、牀邊毯捲走或纏繞的尷尬，保持優雅出入。

ROMO 2致力於實現從清潔到維護的全鏈路自動化，其基站自清潔系統也迎來基站進階高溫自清潔：基座採用納米級微晶結構材質，污漬難以附着；四路高壓水柱與16毫米大口徑吸污口，能高效衝淨並排走拖布盤上的污水與髒污。

在清潔拖布時，ROMO 2 可將除菌清潔液按比例注入水中，讓其在浸泡過程中充分滲透至拖布纖維，深層殺滅細菌，效果遠勝手洗。ROMO 2更是用十重細緻關懷，呵護你的健康：它在源頭通過清水箱銀離子模塊開始抑菌，並配合污水箱除臭模塊、除菌清潔液、去污清潔液、高溫拖布清洗和銀離子除菌拖布，在水路實現六重遞進。

同時在風路通過塵盒高溫烘乾、基站塵袋UV燈、機器人塵盒濾網攔截和基站塵袋抗菌除臭，實現四重覆蓋，提供安心防護。以上共同構築了潔淨閉環，真正實現了「全年免維護」。

DJI Home app深度適配ROMO 2系列，界面優雅簡潔，操作也格外便捷。全新引入的髒污熱力圖，能精細呈現地面髒污情況。無需頻繁切換頁面，即可在地圖上一站式個性化編輯，系統將基於新佈局智能優化清潔路徑。

ROMO 2還支持全場景語音控制和遠程視頻通話。此外，ROMO 2配備55W快充，並在每次回基站清洗拖布時快速補電，將智能與便捷融入日常使用。

超薄設計的基站更易融入家居環境的同時，性能也絕不妥協。通過高壓水柱沖刷污水箱，進一步保持內部的潔淨，減少定期手動清洗，為基站自動化拼上最後一塊拼圖。

ROMO 2在設計上延續了ROMO的標誌性美學：基站採用極簡純淨的太空艙設計，更純淨簡潔的外觀配色，安靜融入家居環境，光影幻化其中，未來感呼之欲出；

機器人同樣採用半透明設計，大方展現整齊有序的內部結構，展現機械美學魅力；基站和機器人整體白淨，透明感升級，使ROMO 2成為一件值得展示的家居藝術品。加之ROMO 2獨創的消音艙設計，應用32種聲學降噪材料，全鏈路覆蓋機器人移動、清潔及基站集塵過程，集塵時過濾85%噪音，展露科技秩序的靜默之美。

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DJI ROMO 2系列即日起在DJI官方商城、京東、天貓、抖音等線上平台及全國線下授權體驗店開啟預約。

DJI ROMO P2（水箱版）5999元（人民幣，下同）

DJI ROMO P2（自動上下水超薄基站版） 6499元

DJI ROMO A2（水箱版）5499元

DJI ROMO A2（自動上下水超薄基站版）5999元。



首發還有限時折扣。另外支持單獨選購多款配件，包括自動上下水組件、清潔配件套件、軟膠滾刷、膠毛一體滾刷、輔助越障斜坡、集塵袋等。

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