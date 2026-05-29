iPhone「Snatch Mode」| iPhone將迎來防禦系統大升級，外媒9to5mac披露，Apple（蘋果）正秘密開發名為「Snatch Mode」的防搶鎖機功能。該功能能有效幫助用家找回失竊手機並且確保失竊期間手機內的資料與財產安全。



蘋果正在研發iPhone防搶功能，該功能可自動鎖定用家的iPhone。（9to5mac）

9to5mac披露蘋果正在研發iPhone「Snatch Mode」

美國權威科技媒體9to5mac披露蘋果內部正在秘密開發一項防止iPhone被搶劫的全新安全功能。

蘋果的這項功能與Android的失竊偵測鎖定（Theft Detection Lock）功能類似，利用AI 技術結合手機內的加速感應器來判斷手機是否被搶走而立即自動鎖機。

該功能還會偵測與已配對的Apple Watch之間的距離，可以直觀看到被搶iPhone與用家的實時距離，方便報警後迅速找回。

用家的iPhone與Apple Watch可以實時綁定，通過Apple Watch去觀測被搶iPhone的位置。（AI生成）

陌生環境自動啟動防禦：強制Face ID認證開鎖

此外，該功能還有類似「遭竊裝置防護（Stolen Device Protection）」相同的機制，系統會評估用家的iPhone是否正在連接著常用的WiFi網路，以及是否在熟悉的地點，比如家中和公司等常去的地方。

如果iPhone是在陌生地點被搶又或者被搶後用家的iPhone被帶至陌生的地點，系統除了會自動鎖機之外，還會限制對被盜設備的使用權限。簡單來說就是iPhone變成了必須用家本人的Face ID才能開啟，小偷就算逼你說出螢幕密碼，在陌生地方也完全無法篡改你的帳戶，為你爭取關鍵的時間報案或遠端刪除資料。

台灣網友致函庫克親歷倫敦「搶手機」後提議防盜

在這個新功能研發的背後還有一則趣事。

一位台灣用家透露，在倫敦期間親身經歷了當地猖獗的手機搶劫問題，大眾在街上使用手機時往往還要格外留心周圍情況。因此這位用家在郵件中向庫克提議，在iPhone中加入類似Apple Watch的功能，利用加速感應器及先進演算法，以判斷手機是否被強行奪走，一旦觸發便自動鎖機。

在這位台灣的用家致函庫克三個月後，就爆出蘋果內部已經正在研發「Snatch Mode」防搶功能。

一位台灣網友因手機被搶一事而致函Apple行政總裁Tim Cook（Threads@davidfromtw）

雖然該功能蘋果官方暫未公佈何時發佈，但據9to5Mac看到的源代碼可知蘋果內部正在積極研發，說明很快就能與各位用家見面。

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