華為網店週年慶｜Mate X7減1500再送平板！Mate 80 Pro降價送耳機

華為HUAWEI網店週年慶：Mate X7減1500再送平板！Mate 80 Pro降價送耳機｜華為由 5 月 30 日至 7 月 2 日舉辦網上商店一週年慶典，推出多項限時折扣、高達 1500 港元優惠券及簽到禮遇，讓用家能以更實惠的預算入手心儀裝備。



HUAWEI Mate X7摺機減＄1500

Mate X7摺機限時大減1500

近年摺疊螢幕手機憑藉寬廣視野與靈活的多任務處理，深受商務人士歡迎。今次華為HUAWEI網店週年慶活動期間，購買旗艦摺機Mate X7的用家，限時領券可享 1500 港元折扣，券後價為$14488。除機價下調，購機更免費獲贈 6GB 記憶體及 128GB 儲存空間的 MatePad 11.5 平板，以及 FreeBuds 6 藍牙耳機。

Mate 80 Pro減價再送耳機

Mate 80 Pro限時降價送耳機

追求拍照效能與穩定續航的用家，活動中可領取 400 港元折扣券，以 $7488 優惠價入手 Mate 80 Pro。為了提升日常體驗，購機更隨贈 FreeClip 藍牙耳機。這款耳機採用獨特的夾耳式設計，提供舒適的開放式聆聽體驗，讓用家在通勤或運動時既能享受音樂，又能保持對周圍環境的警覺。

nova 14 Pro

Pura 80與nova手機限時特惠

針對注重影像美學與高性價比的用家，Pura 80 推出了 $3988 限時優惠價，隨贈 FreeBuds Pro 4 降噪藍牙耳機及原廠手機殼。而主打輕薄時尚的 nova 14 Pro 優惠價僅為 $3499 港元，用家更可以 99 港元超值價換購 FreeBuds Pro 4 藍牙耳機。

MatePad 12X

MatePad平板加配手寫筆

流動平板在學習與辦公領域同樣不可或缺，12.2 吋旗艦平板 MatePad Pro 限時特惠價為 $4699，送 FreeBuds Pro 4 藍牙耳機，適合需要專注創作的專業人士。而更側重日常筆記的 MatePad 12X 限時價為 $3799 ，免費贈送第三代觸控手寫筆，提供極低延遲與流暢的紙筆書寫感。此外，FreeClip 耳機亦提供單獨購買優惠，限時特價為 $999。

MatePad Pro

AlipayHK首刷賺百倍積分

同時今次慶典在線上下同步推出驚喜，網店設有簽到活動，連續簽到 3 天、5 天或 7 天，分別可獲 150 港元、300 港元或 500 港元優惠券。同時聯同 AlipayHK 推出專屬獎賞。由 2026 年 6 月 1 日至 12 月 31 日，用家於沙田、九龍灣體驗店或網店首次使用 AlipayHK 付款，該交易即可獲 100 倍 A. Point 積分獎賞，活動名額有限，先到先得。