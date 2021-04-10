撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-10 08:32

數碼暴龍遊戲機系列最新作生命手環（Digimon Vital Bracelet），憑著新穎的玩法獲得不少人追捧，推出一個月來世界各地都賣斷市，甚至出現炒風。不過，手環到手後，其實際用料、設計卻被受玩家詬病，除了引發玩家對 Bandai 的口誅筆伐，竟意外地引發了玩家的改裝潛能？

原版本的 Vital Bracelet 採用全塑膠機身，錶帶的顏色與質感都十分玩具（蔡浩騰 攝）

神人改出科技感滿載新版

Bandai 最新推出的數碼暴龍 Digimon Vital Bracelet，擁有一眾 Fans 期待已久的彩屏設計，而且更加入了新穎的健體玩法，成為數碼暴龍 Fans 的一大「潮物」，然而其塑膠機身、錶帶質感不單太似玩具，作為運動時配戴的手錶更被嫌有欠強度。

是以世界各地都有 Fans 主動出手為 Vital Bracelet 加入不同的配件、使它更堅固耐用之餘更具型格，其中就以日本網友狛猫（Twitter：@D_shomegakku）製作的 D-Shock 系列最為搶眼，它更不斷更新設計👇👇👇至今已經以不同用料製作出至少 6 個款式（按圖放大看詳細解說）👇👇👇

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由網民改裝後的 Vital Bracelet，與初始設計可謂大相逕庭，型格十足。（圖 Twitter@D_shomegakku）

👇👇數碼暴龍育成手環優缺點比較 苦等多年彩色背光螢幕令人滿意？👇👇

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Vital Bracelet 終究只是玩具，想做運動的，不妨正正經經買隻運動手錶？預算有限的可以考慮一下早前在香港上市的小米手錶運動版。



小米手錶運動版售價也不過是＄899，然而小米方面並沒有將貨就價，一枚智能手錶有應該有的，小米手錶運動版都有，某些功能如運動紀錄、GPS 等等更是做得比某些更高價款式更為完善。

👇👇👇按圖放大看小米手錶運動版10大功能／賣點👇👇👇

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