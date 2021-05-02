Netgear Orbi RBK752評測！三頻Mesh Wi-Fi6抵玩　村屋﹑商用都啱

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-02 07:00

越來越多裝置支援 Wi-Fi 6 網絡，全家的智能裝置也逐漸增加，每人基本一部手機﹑外加平板﹑電腦﹑電視﹑家用遊戲機等等，多個裝置要連接 Ｗi-Fi，一個快速﹑穩定的 Router 非常重要。想在家中每一個位置都能使用極快的網速，是時候升級 Wi-Fi 6 和具 Mesh Wi-Fi 功能的 Router。記者今次測試 Netgear Orbi RBK752 正具備以上條件，速度可高達 4.2 Gbps。

👇👇Netgear Orbi RBK752評測！👇👇

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對於家居環境較大﹑多牆的用家來說，Netgear Orbi RBK752 的完美解決訊號不穩的問題，覆蓋性大，就算各用家在家居不同位置都無阻訊號接收。而且 Wi-Fi 6 也將會是未來普及的無線網絡（如iPhone 12 已支援），現在升級也正是時間。現在不只有電腦﹑手機，甚至連電視﹑智慧喇叭﹑冷氣﹑雪櫃等都可連 Wi-Fi，支援 WiFi 6 MU-MIMO 技術的 Orbi RBK752 正適合有大量裝置需要 Wi-Fi 的用戶。

👇👇Netgear Orbi RBK752 設定步驟👇👇

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👇👇👇Mesh Wi-Fi運作原理及優點解釋！多裝置﹑範圍大最好使用Mesh Wi-Fi？👇👇👇

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👇👇👇消委會Mesh Wi-Fi Router 4款評測👇👇👇

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👇👇👇Wi-Fi Router選購6大必考慮因素！天線外露不重要？買機要夾寬頻Plan？👇👇👇

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同場加映：2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router 入手前必睇 附8招提升網速

有多少人和記者一樣，現在多留了在家娛樂才發現，正在使用的 Wi-Fi Router，不能同時提供穩定和快速的無線上網於多個裝置：電腦﹑PS5﹑手機睇YouTube﹑平板睇Netflix。不過 Router 平貴相差可以達數千元，哪些適合多裝置同時使用，哪些又適合機迷使用呢？



外媒就評價 9 隻 2021 年最佳 Wi-Fi Router，如Netgear﹑Asus﹑TP-Link等，即放大下圖了解哪隻性價比最高。

👇👇外媒評測2021年最佳Wi-Fi Router（按名次倒序排列）👇👇

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想知第5～第1位？即睇：2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router 入手前必睇 附8招提升網速