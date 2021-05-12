撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-13 10:12

小米 Mi 11i 實試｜小米 2021 年旗艦機 Mi 11 系列在香港又添一員，繼早前的頂級版本 Mi 11 Ultra 之後，今日（5 月 12 日）他們又宣布在香港推出 另一部旗艦機 Mi 11i。 小米 Mi 11i 硬件相當不錯，最大賣點乃 S888 處理器以及 1.08 億像素的主鏡頭，而且賣價僅＄3,999 起，是目前市場上擁有同級機種中最平價的選擇，只不過外型設計上具一定爭議性。

初探 Mi 11i 機身設計 － 同 POCO F3 Pro 撞樣？

有留意開《香港01》科技玩物頻道手機評測的各位，初見小米今次在港推出的這部 Mi 11i，或會覺得「熟口熟面」，無他，事關 Mi 11i 其實「又」是國內 Redmi K40 系列的另一個「轉生」版本，與小米子品牌 POCO 較早前在香港推出的 POCO F3 Pro 可謂是同胞兄弟，樣子相似自然是無可厚非。

將 Mi 11i（左）與 POCO F3 Pro（右）擺在一起，不仔細比較可能還真分不出誰是誰？（蔡浩騰 攝）

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Qualcomm S888 旗艦處理器效能

小米 Mi 11i 雖然與 POCO F3 Pro 撞樣，然而其身懷 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，規格上屬於目前 Android 陣營的頂級配置，效能自然也比「只有」Qualcomm Snapdragon 870 的 POCO F3 Pro 更強一點👇👇👇

規格雖強，但小米 Mi 11i 卻有一個小米系列機常見的問題，就是由於 MIUI 介面貫穿所有小米機種，而在效能表現同質化的今日，使 Mi 11i 雖然有著更強的硬件、卻沒有相應的功能發揮，其操作體驗仍然趨向單一、甚至與更平價的 POCO F3 Pro 相差無幾。

小米 Mi 11i 鏡頭實試

小米 Mi 11i 的鏡頭模組為 1.08 億像素主鏡、800 萬像素廣角鏡以及 500 萬微距鏡頭的組合，幾支鏡頭已經是小米用到熟、用到爛，800 萬像素廣角鏡以及 500 萬微距鏡頭表現與 POCO F3 Pro 上所見的相若，而1.08 億像素鏡頭保持著一貫的質素，沒多大走樣、當然已沒多大的驚喜👇👇👇

小米 Mi 11i 1.08 億像素主鏡頭試相

小米 Mi 11i 超廣角鏡頭及微距鏡頭試相

小米 Mi 11i 試後簡評：性價比高、小米「自己打自己」

小米 Mi 11i 在硬件上屬於集百家大成的旗艦作品，每個方面的硬件都是採用市場上一線、且小米用慣用熟的硬件堆砌而成，手感、操作有旗艦味道，硬件組合早已註定它是一部四平八穩的「安全牌」，從性價比的角度而言更加是無懈可擊；只是小米手機今年奉行的機海策略顯然令人有點「規格疲勞」，Mi 11i 放諸今日實在令人難有驚豔之感。

另一個問題，就是小米在外型設計上似乎不打算多花功夫，Mi 11i 基本上就是將 Redmi K40 系列的機身印上小米商標後直接推出，如果只得 Mi 11i 一部是以此方法處理還好，問題是市場上已有一部 POCO F3 Pro － 畢竟 POCO 已經宣布「獨立」，嚴格而言兩機屬於兩個不同品牌，新推出的小米旗艦 Mi 11i 不論是手感、設計都與 POCO 新作幾近一模一樣，除了因為操作體驗相近而導致「自己打自己」的局面，亦真的令人懷疑小米是否真有決心將 POCO 當成獨立品牌發展。

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小米 Redmi K40 遊戲增強版發表｜小米旗下的子品牌紅米 Redmi 的出品一直以廉價著稱，今日更打算挑戰「最平價電競手機」的頭銜？稍早前小米方面就公布 Redmi K40 系列又添一員，其名為 Redmi K40 遊戲增強版，雖然渾身都是電競級別的超強配置，但起步價卻只是 1999 人民幣！Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點、平價秘密在處理器？

Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

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