新M1 iMac 24吋評測｜果迷外哪5類用家最值得入手！6大升級賣點

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-18 09:00

新M1 iMac 24吋評測，5類用家最值得入手！Apple終於正式推出7色超纖薄的iMac 24吋，無論在內在外都大幅更新。之前已有文章詳盡評測新機各項新功能新賣點，接下來本文就為大家分析究竟新機適合哪5類用家入手。

👇 👇新iMac哪5類用家值得入手？附新iMac機身細節睇👇 👇

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同場加映：早前Apple終於公布最新M1 iMac 24吋，七色、超纖薄機身的確非常吸引，不過究竟它還有什麼賣點？與其他M1 Mac mini、MacBook Air比較如何？下文立刻為大家開箱實測。

👇👇24吋新iMac 6個升級賣點實測👇 👇

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睇埋與MacBook Air及Mac mini比併全文 👉新M1 iMac 24吋評測｜6大升級賣點！與Mac mini/MacBook Air比較

同場加映：早前美國sellcell網站問卷調查，有關新iPhone 13希望加入什麼新功能，當然最多人希望TouchID回歸，不過最令人估不到是，早年話題性十足如摺屏等新功能，卻比想像中少人想要。

👇👇即睇果迷票選哪11個新功能最想加入新iPhone 13👇👇

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睇全文 👉外國選iPhone 13最期待新功能｜摺屏/窄瀏海 全不及這款實用設計