撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-02 17:45

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同場加映：5月、6月新科技產品清單 耳機／手機／Notebook 22件必睇新品

每個月都有大量的科技產品和消息推出，沒時間續個產品細睇，但又想緊貼科技潮流？記者幫大家每月整合焦點科技新品，瞬間了解近期最新的數碼產品。6月科技界焦點必數 Apple WWDC 2021，預計將推出 Macbook Pro 和 iOS 15。此外其他品牌也有數款手機﹑電競 Notebook﹑耳機等發布。

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