友和/豐澤優惠｜$920搶iPhone 12 Pro Max　精選50件抵買數碼產品

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友和正舉行激安祭，每日都有產品限量推出，6月5﹑6日都有 iPhone 12 Pro Max 和 第4代 iPad Air 以 1 折出售，想用 $1000 搶到 iPhone 12 Pro Max，就要放大下圖 Bookmark 優惠日期。同時，豐澤亦正舉行「每週超級品牌」，LG 多款產品如抽濕機﹑吸塵機﹑電視﹑Soundbar等低至49折，近期濕氣重的日子可以趁抽濕機優惠入手。

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同場加映：5月、6月新科技產品清單　耳機／手機／Notebook　22件必睇新品

每個月都有大量的科技產品和消息推出，沒時間續個產品細睇，但又想緊貼科技潮流？記者幫大家每月整合焦點科技新品，瞬間了解近期最新的數碼產品。6月科技界焦點必數 Apple WWDC 2021，預計將推出 Macbook Pro 和 iOS 15。此外其他品牌也有數款手機﹑電競 Notebook﹑耳機等發布。

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