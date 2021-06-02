撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-02 17:33

【Sonos Roam Marshall Emberton JBL Charge 5 B&O Beosound Explore 4款2021年最新藍牙喇叭試玩 】Bluetooth Speaker 愈來愈多人用，無論是在家睇戲聽歌，又或是帶到郊外或海邊，按環境、音色風格、收聽空間及人數，市面都有相應的款式供選購。

（鍾世傑 攝）

Sonos Roam WiFi串流多功能

Sonos 向來以高質素家居高階串流喇叭而馳名，2019年推出的Move也只算是「家居中便於搬動」的中小型機款，Sonos Roam才算正式專為戶外使用而設的機種，尺寸與500ml 水樽相約，定價亦非常相宜，更可連接WiFi網絡，直接播放串流音樂，適合追求多功能的玩家。

Sonos Roam

點圖放大：Sonos Roam 性能評測

Marshall Emberton 簡單易用 粗獷耐用

老牌結他擴音器廠Marshall的無線喇叭，金屬網喇叭面板粗獷有型，新作Emberton將體積細小，雖然略重仍算方便外攜。操作簡單Gadget傻瓜都識用，防水防撞夠耐用。

Marshall Emberton

點圖放大：Marshall Emberton 性能評測

JBL Charge 5 防水巨砲多色揀

JBL藍牙喇叭香港也很多用家，尤其一系列「火箭砲」型的款式，2021年新款JBL Charge 5強化了防水防塵性能，播歌時低音箱仲會震，睇樣就知夠晒大聲夠MK。

JBL Charge 5

點圖放大：JBL Charge 5 性能評測

B&O Beosound Explore 輕裝進入一人之境

丹麥音響名牌BANG & OLUFSEN的新款藍牙喇叭Beosound Explore，超輕防花鋁金屬機身、IP67防塵防濺水認證，一人戶外旅行遠足夠晒用。

點圖放大：B&O Beosound Explore 性能評測

同場加映：👇👇消委會16款藍牙喇叭評測、售價、規格👇👇（點圖放大）

+ 13 + 13 + 13

其他10隻藍牙喇叭評測，請點擊原文：消委會16款藍牙喇叭評測 Sony/Bose/Fender/JBL 高評分千元買到

同場睇：👇👇外媒評測 2021十一款最佳藍牙喇叭（按名次倒序排列）👇👇

+ 17 + 17 + 17

全文連結：2021外媒選便攜式藍牙喇叭TOP11 JBL聲音硬淨排第3 Marshall第9