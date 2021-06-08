撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-08 15:35

據彭博社報道，蘋果正在開發一款全新的iPad，將配備無線充電功能和反向無線充電功能，這款新iPad將於2022年發佈。

對於這款全新的iPad Pro，Apple正在測試其使用玻璃後板還是鋁製後板，蘋果於2017年首次在iPhone 8、iPhone 8P、iPhone X中使用玻璃背板並實現了無線充電功能。

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大多數使用無線充電器的尺寸都僅適用於手機，如果iPad支持無線充電，那麼很有可能要設計新的無線充電板，有傳言稱蘋果計劃使用MagSafe技術設計新無線充電面板，但其充電速度肯定要比Type-C或雷電接口慢。

蘋果還在為這款新iPad Pro開發反向無線充電技術，這將允許新iPad Pro為iPhone、AirPods等設備充電，蘋果還在研究遠距離無線充電的方式。彭博社警告稱，2022年新款iPad Pro中的無線充電功能可能會在明年之前取消或更改。

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