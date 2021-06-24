Sony WF-1000XM4 旺角評測藍牙降噪耳機　街頭測試隔音/接收/通話

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-24 08:30

Sony WF-1000XM4 藍牙降噪耳機面世，01科技玩物早前已帶同實物到旺角進行各種測試，究竟它的降噪、隔音、接收能力、音色有幾出色呢？即睇報告！

2019年，01科技玩物已經率先取得Sony WF-1000XM3，落星際城市、旺電，在大量電器電波影響下測試新耳機表現。2021年，記者帶Sony WF-1000XM4在同一角度拍照紀念，再試新一代ANC耳機降噪實力！

Sony WF-1000XM4 旺角街頭實試報告（點圖放）

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Sony 2年後才推出新一藍牙降噪耳機WF-1000XM4，幾乎將XM3所有弱點都一一解決。最多人不滿是上代連AptX都沒有，今代一步到頂加設LDAC高清編碼，android友必會喜歡。記者自己是iPhone用家，apple music即使推出高清無損音樂，卻未能突破AAC藍牙藍質限制，XM4配合DSEE Extreme去升頻加味清，令iPhone藍牙聽歌都有音質提升，實在開心。

SONY WF-1000XM4銀色和黑色兩版本官方圖輯

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Sony WF-1000XM4 規格

Sony WF-1000XM4 部份規格

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ag WHP01K 藍牙耳筒，不用1千港元就提供ANC降噪功能，比同樣來自日本的Sony WH-1000MX4 便宜千五港元。

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