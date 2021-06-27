撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-27 09:16

小米、Honor 平價手環｜在肺炎疫情肆虐年多以來，人們運動的機會遭到限制，但對身體健康的關注卻絲毫未減，近來市場上對智能手錶／手環的需求不減，除了一直精於此道的小米，曾為華為子品牌的 Honor 都有類似出品，今日就一併為大家試玩新推出市場的小米手環 6 以及 Honor Watch ES。

全面屏加強版．小米手環 6

首先講講小米的小米手環 6，售價依然是平絕市場的＄299，其整體功能其實與上年中推出的小米手環 5 分別不大，只不過就將屏幕加大、「填滿」了原先在畫面上下兩側的半圓位置，成為一枚「全面屏」手環。

更大屏幕享受．Honor Watch ES

另一邊廂的 Honor Watch ES，其實亦即華為 Huawei Watch Fit 的平價版本（連配對的手機 App 一樣是華為的《Huawei Health》）；Watch ES 同樣主打匿大屏幕，不過錶身改用塑膠外殼，除了減少重量之外，亦將售價減至 Huawei Watch Fit 的一半，來到香港上市＄599 就有交易。

Honor Watch ES 貴價顯輸蝕？還有更平價選擇

上述兩枚智能手環同樣支援新式的血氧 SpO2 監測功能、又支援 5ATM 防水，設計、功能上可謂各有長處，小米手環 6 固然在價格上有一定優勢，不過 Honor Watch ES 在屏幕面積更大的同時，支援的運動模式亦更多，當然是否值＄300 差價就見仁見智。

用 ＄300 差價換取 Honor Watch ES 更大的屏幕是否划算？（蔡浩騰 攝）

如果嫌 Honor Watch ES 太貴，又認為自己需要的功能不多，其實亦可以退而求其次，選擇同是 Honor 出品的 Honor Band 6，其比 Watch ES 屏幕細小，另外亦沒有了重點的血氧及一大堆運動監測功能，只不過價錢就與小米手環 6 差不多，大約＄300 就有交易。

上手比較，Honor Band 6 的 1.47“ 屏幕對比 Watch ES 1.64" 的屏幕其實不算太細（蔡浩騰 攝）

同場加映：小米手錶功能匹敵＄5000 智能手錶？

小米除了手環，早前更在香港推出性價比相當不俗的智能手錶 － 小米手錶運動版。它既為運動手錶，在運動功能上我們自然更為看重，而在這一方面它功能包括防水、GPS定位、氣壓計等等，除了防水功能只有 5ATM（約 50 米水深）、故不適宜用於潛水時用外，其他功能，尤其是 GPS 功能甚至能與數千元的大廠出品比拼。

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