Dyson風筒新抗毛躁風嘴｜平時吹頭最怕毛躁，極難打理。雖然有不少方法，如利用梳子配合風筒或電熱髮夾去處理，但大都頗花時間及麻煩。Dyson最新推出的全新抗毛躁風嘴，配合Supersonic風筒，一吹就可以撫平毛躁髮絲，方便一眾忙碌的香港人。



早前Dyson在香港作出消費者研究報告指出，毛躁髮絲是香港消費者的頭號美髮問題，不少香港人習慣使用梳子配合風筒去減少頭髮毛躁感，希望可營造光澤造型，可是頭髮往往難以避免因反覆受熱而變乾枯毛躁。

Dyson指，該公司在超過10000小時的實驗研究中，收集了11.4億項專業造型數據，發現專業造型師會使用圓刷配搭風筒來塑造順滑造型，而一般人往往都是利用高溫去達至同樣效果，如電熱式直髮造型器。這會對髮絲造成不必要的熱傷害，受損的髮質會變得更脆弱和容易斷裂，使頭髮變得長短不一，導致更多毛躁。Dyson利用康達效應來設計出全新抗毛躁風嘴，一吹就可以為撫平毛躁髮絲。

（黃舒慧攝）

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Dyson Supersonic風筒新抗毛躁風嘴：專訪Dyson工程師Steven Ong



Dyson工程師Steven Ong

問：新Dyson風筒全新抗毛躁風嘴為什麼會有這個想法呢？

我們的Dyson Airwrap造型器是首先以康達效應作核心設計的產品，其後我們在設計全新的抗毛躁風嘴中重新運用該原理。我們一直銳意突破傳統，在仔細觀察專業髮型師使用『梳子和風筒』這組合來撫平毛躁髮絲後，我們的工程師團隊憑藉對空氣動力學的執著和熱誠，開始研究如何進一步利用康達效應，解決頭髮毛躁問題。

我們在抗毛躁風嘴的早期原型採用了刷毛，但當中存在問題。後來我們發現，透過康達效應，我們只需以氣流就能吸附頭髮。雖然康達效應讓頭髮能夠在曲面中吸附，但在測試中我們發現有第二股氣流吹散髮束並從中穿過，能重組髮絲排列，並隱藏毛躁亂髮。該發現造就了抗毛躁風嘴的誕生，它運用了康達效應，能自動吸附並提起較長的髮絲，而第二股氣流可重組髮絲排列，並隱藏毛躁亂髮，為秀髮創造柔順亮麗的效果。

問：其設計理念是什麼呢？

從用戶測試中，我們發現追求專業吹整造型的人士經常在乾髮後，使用固定面板的直髮造型器來達到他們理想的順滑造型，但高溫的傷害會導致頭髮更易折斷，而當頭髮受損時就更難將髮束排列。受損髮絲的角質層會變得粗糙，從而導致髮絲之間的摩擦力增加，因此梳理頭髮需要更大力，進一步增加靜電和毛躁情況。

我們發現造型師一般使用圓刷配搭風筒配件來塑造順滑造型。我們希望能把這種技巧和控制方式融入於風嘴中，同時透過Supersonic的智能溫控技術，避免頭髮受到熱傷害。

Dyson一直秉持發明家精神，致力為日常問題提供工程解決方案。從Dyson最近進行的本地消費者研究，我們發現毛躁髮絲是香港消費者的頭號美髮問題，而順滑光澤的頭髮造型亦是他們的主要考慮。抗毛躁風嘴推出後，用家可更輕易地追求專業順滑吹整造型。

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