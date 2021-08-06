CSL Mobile 推出的限定開倉優惠帶來很大迴響，半價 Macbook Air 首日即搶購一空。未能搶到心水貨品的你，不用太失望，因為 csl 限定店將在 8 月 9 日再次推出精選產品優惠，如 11 吋 iPad Pro﹑iPhone 12 Pro﹑Bose 無線耳塞等，同樣支援全部 4 種消費券電子支付和夾單付款。



不想再錯失用低價入手心水產品的機會，就要睇定 csl 限定店和 1010 Center 的指定位置，以及產品的優惠內容。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

csl限定店開倉第二周優惠終在 8 月 9 日開始，到 3 間 csl 和 1010 旗艦店，即可以入手折扣產品。第二輔優惠產品同樣吸引，包括 11 吋 iPad Pro﹑Apple Watch Series 6﹑Bose 無線耳塞等。想知還有什麼精選推介必搶？即點下圖放大了解：

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消費券優惠

全線 csl 專門店和 1010 Center 都支援消費券所有支付工具，包括 Tap & Go﹑八達通﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK，並歡迎夾單付款。如夾單支付選購產品或繳交流動電話賬單，即可獲得 ＄200 手機或配件禮券。同時在全線 csl 專門店和 1010 Center 購物滿＄2,000，更可獲得 csl／1010 5G 300GB 本地流動數據（每30日100GB），在90日內體驗 CSL Mobile 5G 流動通訊和增值服務。

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同場加映：7月、8月科技新品清單 Apple／Tesla／小米 15件最新數碼產品



7～8月全球公布和推出了不少引人注目的科技新品，遊戲界有 Switch OLED 和 Valve Steam Deck，耳機方面又有外型出眾的 Nothing Ear 1。以下將為大家整合7～8月，15件必睇的焦點科技新品，睇完再決定是否要出動消費券入手部分產品吧。

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