Sony Soundbar HT-A9 360環迴聲／S40R消費券夠買｜消委9型號評測

Sony Soundbar 家庭影院音響系統，是港人最愛的品牌之一，索尼近日發表了HT-A9、HT-A7000、HT-S40R 共3款高／ 中／低價Soundbar 新型號，一齊睇睇邊款最適合你。



Sony HT-S40R 小家庭適用最新型號

小家庭低成本可以考慮$2999勁抵用的2021年新型號Sony HT-S40R，用第2期消費券就可在家庭影院、打機房加強音響！

+ 1

soundbar本身纖巧細小，方便配合相應尺寸的電視，它更附送專用的低音箱及無線後置揚聲器，兩支無線後置有源喇叭用法簡單，可連同無線接收盒一齊掛上牆，拖一個電掣就OK，跟soundbar之間不用拉線。

Sony HT-A7000 真正旗艦級 Soundbar 內置9個喇叭

如果你始終是想買「一條過」的Soundbar，7.1.2聲道的HT-A7000了是你的選擇。

+ 3

HT-A7000的前置「長棍」具有兩個向上發射揚聲器、兩個高音揚聲器和五個前置揚聲器及雙低音揚聲器，支援Dolby Atmos及 DTS:X，一棍玩盡。(點圖放大)

HT-A9 360度環迴聲包圍你（點圖放大）

Sony 3款新系統中，HT-A9其實不算真正Soundbar，但安裝方法跟擺放條件就比Soundbar更低門檻！

Sony Soundbar HT-A9系統 + SA-SW5 重低音箱（鍾世傑 攝）

+ 1

HT-A9全組有4支無線喇叭及控制器機頂盒（圖右為另購的低音箱），自動計算喇叭之間以及與天花之間的距離，auto調音校聲。4支喇叭會模擬出12支虛擬喇叭，以半圓拱形布置在你的四周，形成「360 度空間音效」（360 Spatial Sound Mapping），效果會比一般sound bar更有高低層次感。

Sony Soundbar HT-A9系統 + SA-SW5 重低音箱（鍾世傑 攝）

不必特定配件或收音咪，也不需下載app，4支喇叭會自動計算相互距離並auto tune聲。（鍾世傑 攝）

最值得講是人聲，因為A9的設計沒有實體前置喇叭，若配合Sony新型號電視，可以用全新「S-Center」功能，以3.5mm耳機線將前置人聲交由電視內置喇叭處理，開動後演員對白更貼近畫面中的角色，聽起來自然得多。

全新麼S-Center」功能，以3.5mm耳機線將前置人聲交由電視內置喇叭處理。（鍾世傑 攝）

HT-A9 試玩感想

現場試dolby atmos格式的末世災難片《2012》，半圓形的聲效有如「天幕」一樣包圍著我，而且就算試玩區不大，幾個喇叭之間距離蠻貼近的，但聽起來感覺卻很擴闊。

留意返！A9/A7000重低音箱要另外買！

留意無論是A9 / A7000 本身都不包括Subwoofer重低音喇叭，圖中的大黑盒為Sony新作SA-SW5重低音箱，300W output power比上代HT-ST1000大了100W！另有定價比較親民的SA-SW3，有200W output power。

Sony 2021新Soundbar系列價目表



HT-S40R系統：＄2,990

HT-A700系統：＄9,990

HT-A9系統：＄14,990

SA-SW3 Subwoofer低音箱：＄2,990

SA-SW5 Subwoofer低音箱：＄5,990

SA-RS3S 無線後置喇叭：$2,690／對

Sony （2833 5129）



同場加映：2021消委會9款SoundBar評測 邊款CP值最高？音色最靚？即睇9款SoundBar規格、評分及評語【點圖放大】👇

消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。



+ 26

同場加映：美消委會薦35藍牙耳機 900元Sony勝AirPods Pro／Bose 降噪稱王



跟香港消費者委會性質相似的美國Consumer Reports，早前公布詳細的無線耳機評測報告，全無線TWS耳機／ANC降噪耳筒均有評分，不少款式香港有售，平機亦不一定差，900蚊Sony舊機排名比apple AirPods Pro更高，參考價值極高。

👇👇👇排名及參考價｜美國消委會21對ANC降噪藍牙耳筒（按圖放大看）👇👇👇

+ 17

想知更多全無線TWS降噪藍牙無線耳機？即睇全文：美消委會薦35藍牙耳機 900元Sony勝AirPods Pro／Bose 降噪稱王