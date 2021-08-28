小米 Redmi Buds Pro 3 降噪耳機｜自 AirPods Pro 登場以來已將近 2 年時間，擁有 ANC 主動降噪的真無線藍牙耳機亦已經非甚麼稀罕之物，而且越賣越平，而今日同大家試玩的小米出品 Redmi Buds Pro 3，更堪稱近來最低價的選擇。



＄500 有找的 ANC 耳機、Redmi Buds Pro 3

Redmi Buds Pro 3 的包裝看出有花心思洗走廉價感，在簡約同時避免與其他品牌的耳機撞樣（蔡浩騰攝）

較早前在香港正式上市的 Redmi Buds Pro 3 定價僅為＄429，一般在這個價位，能有真無線設計已經算是平常，但它除了加入主動降噪（Active Noise Cancelling、ANC）功能、藍牙 5.2 連線之外，更加入了平價耳機少見的無線充電功能，性價比相當強大，只不過其外型就是名乎其實的乏善可陳－大概成本都用在功能之上了？

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平價 ANC 對決、Nothing ear(1) 比一比

如果提到近期的平價 ANC 藍牙耳機，除了有 Redmi Buds Pro 3 此低價之選，另外由MIRROR「教主」盧瀚霆 Anson Lo 代言的英國新品牌出品、Nothing ear(1)絕對不得不提，其同樣標榜為平價 ANC 耳機，如果單論外型，Nothing ear(1) 可謂壓倒性地勝出；故雖然其取價比小米 Redmi Buds Pro 3 高近一倍，但依然一出即告售罄，現在要買還要抽籤碰運氣。

Nothing ear(1) （圖左）採用市場少見的透明機殼設計，風格上與 Redmi Buds Pro （右）可謂兩個極端（蔡浩騰攝）

外型上 Nothing ear(1) 耳機較為優勝，但功能上又如何？Redmi Buds Pro 3 與 Nothing ear(1) 同樣支援無線充電，又有不同程度的降噪模式，亦有讓用家聽到周遭聲音的通透模式，Redmi Buds Pro 3 還支援額外的人聲增強模式，如果單論功能「數目」，Redmi Buds Pro 似乎更優勝一些。

但是，Redmi Buds Pro 3 以上提及的多種降噪、通透模式設定是必須要用到小米出品的手機才能設定使用，如果閣下用的是他廠的 Android 手機或 Apple iPhone，抱歉你只能在耳機上以長按方式選擇「開啟」或「關閉」降噪，雖然實用性足夠，但對於非小米手機用戶而言，未能用盡功能實在略見可惜。

Nothing ear(1) 雖然有 App 輔助設定，但 App 真的只用於「輔助」，即使不裝 App，單靠耳機一樣可以切換不同的降噪強度以及開啟通透模式（黃寶瑩 攝）

雖然外型、功能上 Redmi Buds Pro 3 皆輸蝕，但上耳試聽後，就能發現到其比 Nothing ear(1) 更強之處👇👇👇按圖放大看聽感評價👇👇👇

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