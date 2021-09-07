iPhone 13／iPhone 12 選購指南｜傳 Apple 最快將在下周、約 9 月 14 日舉行新品發布會，如無意外 iPhone 13 系列將登場。每年到這個時候，總有人爭扎應買iPhone 13新機，還是趁減價買上一代iPhone 12？

《香港01》科技玩物記者就集合了各方面的消息、傳聞以及 Apple 的幾個先例，為大家綜合出以下幾點意見，助你判斷揀iPhone 13還是12。



iPhone 13 勢破歷代售價？

雖然 Apple 最快都要等到 9 月 14 日才正式發表 iPhone 13 系列，但目前在網上已有大量有關新機功能、規格以及價格的傳聞流出，而且越臨近發布日期，消息就更為確切。

根據目前大部份的情報，新一代 iPhone 13 在設計上與 iPhone 12 的相差不大，依然會推出由 mini 至 Pro Max 四個不同規格的型號，不過在內裡除了採用更新一代的 Bionic A15 處理器之外，在拍攝以及屏幕顯示等多個範疇都會帶來升級，下圖告訴你 iPhone 13 十大重點👇👇👇

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如果按照最新消息，iPhone 13 各個配置的定價，其實不會比 iPhone 12 系列中的各機調升太多，但以最平價的 iPhone 12 mini 為參考，iPhone 13 整個系列的「起步價」應該無可避免地將超過港幣＄6000；而另一方面，今次相傳將會在 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 上新增的 1TB 儲存空間型號，如無意外將會是 iPhone 史上最高價，最貴價的 iPhone 13 Pro Max 或上望＄16000 以上價位。

故如果是打算入手 iPhone 13 系列新機的，應該認清自己是對新功能、高容量有需求的用戶，不然上年發售的 iPhone 12 系列可能會是更適合入手的機種。

iPhone 12 有價減、功能齊全 但現在不是入手時機

雖然 iPhone 13 有著不同升級，但照目前的傳聞看來，iPhone 13 的整體功能對比 iPhone 12 並不算「大躍進」，估計 iPhone 12 在使用體驗亦不會差太多，而且已經經歷了一年的「試用」，硬件、軟件磨合基本穩定，iPhone 12 系列機種的確是不少人的升級考慮之一。

iPhone 12 系列機種在外型上改換為平整金屬邊框設計，於過去一年大受好評，同時 iPhone 12 Pro、Pro Max 亦的確提供了貼近專業需求的功能，使 iPhone 12 系列成為 Apple 歷來最暢銷的手機出品（林勇 攝）

話雖如此，臨近發布 iPhone 13 的日子，選擇入手 iPhone 12 系列，絕對是不智之舉！根據 Apple 過往幾年的慣例，在新一代 iPhone 發表的同時，他們亦會即時下調舊代售價以清貨，以 2019 年度上架的 iPhone 11 為例，在 iPhone 12 系列發表時就即時減價＄800。

2020 年 9 月，iPhone 12 系列發表後，iPhone 11 以及 iPhone XR 都即時減價，最高減＄900

有較為「貼市」的讀者看到這裡可能會提出疑問：目前於市面的零售渠道已逐漸見到 iPhone 12 系列的清貨價格，最低見約原價 8 折、即減超過＄1000，那現在入手豈不是比官方減價後的價錢更為優惠？

上月手機零售店 AT+ 推出 iPhone 12 系列的劈價優惠，最高減＄1300，被認為是 iPhone 12 系列的清貨「底價」（圖 AT+）

其實不然，事關在官方減價後，坊間的手機零售商亦會進一步將舊代 iPhone 的售價下調，以 iPhone 11 為例，其 64GB 版本官方最平價為＄5,199，但現在坊間售價已調整至約＄4600，即再減＄600，換言之若然閣下是心儀 iPhone 12 系列，只要忍多半個月，隨時可以省多＄1000～＄2000，以＄3000 尾的價錢就可以入手一部功能齊全、體驗又不輸新一代的 iPhone 了。

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不論是想買 iPhone 12 或是 iPhone 13，不少人都想要以 Trade-In 方式舊換新，不過如果要讓手上手機換取最大價值，在 iPhone 13 發布前應該是最後機會。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。

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